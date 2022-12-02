В Татарстане детей-сирот обеспечат ежегодным пособием на покупку учебников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана решили обеспечить детей-сирот, обучающихся в школах, ежегодным пособием на покупку учебников и письменных принадлежностей. Его они будут получать до завершения обучения.

Согласно закону, подписанному президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, пособием обеспечат детей-сирот, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и лиц, которые в период обучения потеряли обоих родителей или единственного родителя, получающих основное и среднее общее образование. Получать его они будут наряду с полным государственным обеспечением.

Размер пособия на покупку учебников и письменных принадлежностей равен трем месячным государственным социальным стипендиям. Выплачивать его планируется из республиканского или муниципального бюджета.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Напомним, в 2022 году государственная социальная стипендия составляет 2 634 рубля для студентов вузов. Для учащихся в ссузах она установлена в 958 рублей.

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Татьяна Демина