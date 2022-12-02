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Еврокомиссия предложила ввести тюремное наказание за обход санкций

16:22, 02.12.2022 1
Еврокомиссия предложила ввести тюремное наказание за обход санкций
Фото: pixabay.com

Еврокомиссия предложила ввести за обход санкций наказание в виде лишения свободы для физических лиц и штраф в размере 5% от годового оборота для компаний, сообщает «РИА Новости».

Согласно документу, в зависимости от правонарушения физлицо могут подвергнуть максимальному наказанию в виде лишения свободы сроком не менее пяти лет. Компании могут оштрафовать на сумму не менее 5% от общемирового оборота юрлица за год, предшествующий окончательному решению о наказании.

Фото: realnoevremya.ru

Совет ЕС утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений 28 ноября. В настоящее время уголовными преступлениями в ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.

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Маргарита Головатенко
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