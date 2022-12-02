Эдвард Сноуден принял присягу на российское гражданство

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял присягу на гражданство России. Он получил российский паспорт, сообщает его адвокат Анатолий Кучерена.

На данный момент заявление на получение паспорта гражданина России подает жена Эдварда Сноудена, пишет «РИА Новости».



Напомним, он получил российское гражданство по указу президента России Владимира Путина. Документ опубликовали в конце сентября этого года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки, — говорится в президентском указе.



Летом 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian некоторые секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете, тем самым инициировав крупный международный скандал.

Россия предоставила Сноудену временное убежище на год после отказов со стороны других стран, выдвинув условие — Сноуден должен был прекратить деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, в дальнейшем ему выдали бессрочный вид на жительство.



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Татьяна Демина