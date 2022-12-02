Гонорар в полмиллиона: конкурсник запросил бонусы с продажи «Бориса Полевого»

Налоговые органы заблокировали выплату гонорара за продажу теплохода, требуя полных расчетов со всеми кредиторами «Волжских путешествий+»

Как стало известно «Реальному времени», конкурсный управляющий скандально обанкротившегося перевозчика «Волжские путешествия+» Замир Артыков запросил гонорар в полмиллиона рублей за продажу имущества банкрота — теплохода «Борис Полевой». Арбитражный суд Татарстана приступил к рассмотрению его ходатайства, но решил отложить принятие решения о выплате вознаграждения до 10 января. К этому моменту кредиторы «Волжских путешествий+» рассчитывают получить средства от продажи второго теплохода «Очарованный странник», недавно выставленного на продажу за 15 млн рублей. До сих пор обманутые туристы перевозчика не получили ни рубля за сорванные в 2018 году круизы, хотя им причитается как раз около 500 тысяч рублей.

Пять лет ложных надежд

Казанские туристы, пострадавшие от недобросовестных действий речного перевозчика «Волжские путешествия+», вновь испытали легкий шок и негодование. Их обескуражило требование конкурсного управляющего перевозчика Артыкова выплатить ему отдельное вознаграждение в полмиллиона рублей от продажи теплохода, тогда как ни одному из них до сих пор не выплатили ни рубля от несостоявшихся круизов в 2018 году. Тогда около 200 казанцев, преимущественно пожилого возраста, приобрели дорогостоящие речные туры по Волге, но их грубо «пробросили», и с тех пор выплат по исполнительным листам граждан не производилось.

Долгое время пресс-служба Управления судебных приставов по РТ объясняла «Реальному времени» бездействие тем, что у должника не могут найти имущество для ареста и последующей реализации с торгов для удовлетворения требований граждан.

— Пять лет надежд — и 500 тысяч как с куста отдайте управляющему, — сердятся обманутые туристы.

Управляющий попросил максимальные 7%

Призрачные шансы на выплаты по исполнительным листам забрезжили в этом году. Конкурсный управляющий обанкротившегося перевозчика «Волжские путешествия+» Замир Артыков с понижением цены продал с публичных торгов пассажирский теплоход «Борис Полевой», выручив 12,3 млн рублей. И хотя расчеты со всеми кредиторами не произведены в полном объеме, он торопится досрочно получить гонорар почти в 500 тысяч рублей, или 7% от стоимости сделки. Но точный размер вознаграждения должен утвердить Арбитражный суд РТ в рамках процесса о банкротстве «Волжских путешествий+».

В своем заявлении конкурсный управляющий «Волжских путешествий+» Замир Артыков объясняет необходимость выплаты тем, что в результате сделки по продаже теплохода ему удалось погасить требования залогового кредитора первой очереди на 100%, второго кредитора — почти на 10%. В результате он имеет право на получение максимального вознаграждения в 7% после погашения обязательств первой очереди, на 3% — после погашения обязательств второй очереди, что установлено федеральным законодательством. В общей сложности «набегает» 495,8 тысячи рублей, приводится в заявлении управляющего к АС РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Перед первоначальным залогодержателем ООО «Восход» долг погашен на 6,5 млн рублей (то есть полностью), а значит, конкурсному управляющему причитается максимальная выплата в 455 тысяч рублей, говорится в ходатайстве Артыкова. Последующему залогодержателю, ООО КБЭР «Банк Казани», выплачено 1,752 млн рублей, или 9,87% от всей суммы долга в 17,7 млн рублей. А значит, «бонус» оказался минимальным, в 52,6 тысяч рублей (то есть 3%), следует из документа. Третьему залогодержателю — Гарантийному фонду РТ, который выделил перевозчику 10 млн рублей, не выплачено ничего. Почему так — не уточняется.

Деньги на счету есть

Зачем конкурсный управляющий «на пальцах» приводит расчеты? Оказывается, что «для правильного исчисления размера процентов вознаграждения необходимо установить, в какой пропорции погашены требования перед каждым из них». Если требования погашены на 75% и больше, то выплата составляет максимальные 7%. Если долг погашен на 50% и выше, то вознаграждение в 6%, если свыше 25%, тогда полагается бонус в 4%, и если ниже этого уровня — минимальные 3%. Остальные кредиторы, среди которых Татарстанское общество инвалидов и сами обманутые туристы, не являются залоговыми кредиторами. Видимо, по этой причине они не имели права на участие в распределении выручки от продажи теплохода «Борис Полевой».

Конкурсный управляющий не видит препятствий для отказа в выплате гонорара. Деньги на счету есть.

— В настоящий момент конкурсным управляющим зарезервированы денежные средства в размере 495,783 тысячи рублей после погашения требований по текущим платежам, — сообщает управляющий. Понятно, что роскошные гонорары управляющего вызвали раздражение у пострадавших, но повлиять на распределение вырученных средств они не могут. Они опасаются, если сейчас «вырвать» полмиллиона рублей из конкурсной массы управляющему, тогда им ничего не останется.

УФНС по РТ заблокировало гонорар

Заявление об утверждении процентов вознаграждения конкурсному управляющему вчера начал рассматривать судья АС Александр Салманин. К его удивлению, сам заявитель на заседание не явился. Вообще, на него не приехал никто из кредиторов. Отзыв на заявление направил лишь один из них — налоговая служба.

Фото: realnoevremya.ru

— Управление Федеральной налоговой службы считает выплату вознаграждения конкурсному управляющему преждевременной, так как расчеты со всеми кредиторами не произведены в полном объеме, — зачитал судья Салманин. Через несколько минут судья объявил о решении отложить принятие решения на 10 января. Судя по всему, суд согласился с доводами налоговиков. Таким образом, налоговые органы заблокировали гонорар до нового года.

К этому моменту кредиторы «Волжских путешествий+» рассчитывают получить средства от продажи второго теплохода «Очарованный странник», недавно выставленного на продажу за 15 млн рублей. Правда, теплоход находится в собственности ООО «Судоходная компания» бывшего партнера Вячеслава Самолина. После краха «Волжских путешествий+» она также оказалась банкротом. Торги назначены на 22 декабря.

Обманутым туристам выплатят с «Очарованного странника»

Возможно, что обманутые туристы получат средства от продажи теплохода «Очарованный странник», полагает Замир Артыков.

— Я войду в реестр кредиторов «Судоходной компании», и тогда мне, как кредитору, деньги будут перечислены от продажи. Но это будет какая-то часть. Мы пытаемся войти как залоговый кредитор, чтобы иметь преимущество перед остальными кредиторами после продажи, чтобы львиная доля денег досталась «Волжским путешествиям+», — рассказал он.

Правда, на текущий момент статус «Волжских путешествий+» по отношению к СК не определен.

— Мы выдвинули требование о вхождении в реестр кредиторов СК, но требование находится на рассмотрении, — сообщил Замир Артыков.

По его мнению, шансы на получение возмещения есть.

— Физические лица, которые включены в реестр, могут рассчитывать на выплаты, — говорит он.

Возможно, что обманутые туристы получат средства от продажи теплохода «Очарованный странник», полагает Замир Артыков. Фото: Олег Тихонов

Но не встанет ли на их пути «Банк Казани», которому компенсировали лишь 10% долга, и Гарантийный фонд РТ? По словам Артыкова, после продажи залога (теплохода «Борис Полевой») туристы могут претендовать наряду с остальными кредиторами, потому что предмет залога продан.

— Теперь они наравне со всеми кредиторами, средства будут распределяться пропорционально, — заявил он.

Пермская «ВолгаWolga» не претендует

Тем временем остается открытым вопрос, кто будет покупать теплоход «Очарованный странник». Пермская судоходная компания «ВолгаWolga», которая в августе приобрела «Борис Полевой», не будет принимать участие в торгах по приобретению этого судна.

— Нет, не будем, — сообщил «Реальному времени» гендиректор компании Вадим Яхнин. — У нас уже есть трехпалубные теплоходы. Мы и так расширились. В прошлом году увеличили количество рейсов на теплоходах, в этом сезоне выйдет в рейс «Борис Полевой». Этот теплоход уникален тем, что у него маленькая осадка, что позволяет формировать уникальные маршруты по маловодным рекам. А «Очарованный странник — это трехпалубный теплоход, у нас таких уже три. В принципе, больше и не нужно, — сообщил он.

Как стало известно «Реальному времени», теплоход «Борис Полевой», оказавшийся единственным активом в конкурсной массе «Волжских путешествий+», был продан в августе этого года. Его приобрела пермская «Теплоходная компания «Большой маяк» (ТК «ВолгаWolga) местных бизнесменов Леонида Маркина и Вадима Яхнина. Двухпалубный теплоход был выкуплен ими с дисконтом.

Скриншот volgawolga.ru

Изначально его выставили в марте этого года за 18 млн рублей, после чего цена снижалась дважды — до 16,2 млн, из-за отсутствия заявок. «Большой маяк» подал заявку на торги в начале августа, предложив за имущество 12,3 млн рублей, и в итоге был признан победителем аукциона. «Борис Полевой» стал пятым по счету теплоходом в круизном флоте.