Итоги дня: татарский вице-премьер ДНР, оборона России на Днепре, в Татарстане ждут месячную норму осадков
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 11 ноября:
- Кабмин Татарстана создал ликвидационную комиссию по упразднению Конституционного суда республики. Ей поручено в течение 6 месяцев утвердить по согласованию с Минфином РТ смену расходов на мероприятия в этом направлении. Комиссию возглавил председатель Конституционного суда Татарстана Фархат Хуснутдинов. Его заместителем в ней назначена зампредседателя Эльмира Мустафина. Комиссии в течение полугода необходимо провести инвентаризацию имущества Конституционного суда Татарстана, предоставить в кабмин на утверждение ликвидационный баланс КС, а также отчет о проведении ликвидации. В обязанности комиссии также входит обеспечение передачи документов в соответствии с законодательством об архивном деле.
- Херсонская область остается субъектом России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в этом статусе никаких изменений нет.
Россия не жалеет, что приняла Херсонскую область в свой состав, отметил он. Также Песков не стал комментировать слова экспертов о ситуации вокруг Херсона, заявив, что «специальная военная операция продолжается».
- Выходец из Татарстана Рустам Мингазов стал вице-премьером Донецкой Народной Республики (ДНР), такой указ подписал врио главы республики Денис Пушилин. Ранее Рустам Мингазов был назначен советником председателя правительства ДНР. До этого он занимал должность заместителя директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.
- На разработку мастер-плана развития туристской территории «Лаишево» в Татарстане готовы потратить 96,7 миллиона рублей, профинансируют работы из федерального бюджета. Перед разработчиком мастер-плана стоит задача предоставить общую информацию о туристическом потенциале территории «Лаишево» и программах ее развития, консолидировать информацию о существующих и перспективных приоритетных туристических направлениях, объектах инфраструктуры и коллективных средствах размещения, маршрутах и местах/объектах притяжения для туристов, сформировать инвестиционные проекты в составе рассматриваемой туристской территории в целях реализации инвестиционной деятельности и так далее.
- Минцифры России войдет в пилотный проект Банка России по цифровому рублю для разработки сервисов с оплатой в цифровой валюте, согласие дал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в ходе пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis. В тестировании цифрового рубля принимают участие уже 15 кредитных организаций, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, десять банков уже разработали мобильные приложения и проходят тесты клиентского пути.
- В Казани разработают новый проект засыпки Казанки у «Чаши». За него готовы заплатить 4,1 млн рублей. Корректировки коснутся второго этапа создания искусственного земельного участка площадью 0,9 га. Проектная документация нужна для отсыпки песка и берегоукрепительных работ. Искусственный земельный участок будет примыкать к существующему тротуару со стороны Дворца бракосочетаний и к улице Сибгата Хакима.
- В Татарстане в рамках реализации закона о «гаражной амнистии» зарегистрировано 2,5 тысячи гаражей и 2,2 тысячи земельных участков. Такие данные за период 1 сентября 2021 года по 30 октября 2022-го приводит Управление Росреестра по республике. В Казани с начала действия «гаражной амнистии» зарегистрировали 1 090 объектов, в Набережных Челнах — 1 038, в Альметьевском районе — 957, а в Чистопольском — 496. Всего за 14 месяцев положения закона в Татарстане применили в отношении 4 759 объектов недвижимости.
- В Татарстане за январь — октябрь 2022 года зарегистрировали 2 760 ДТП. В них погибли 256 человек, 3 386 получили травмы, сообщил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов. Он добавил, с аналогичным периодом прошлого года наблюдается «снижение дорожно-транспортных происшествий на 257 происшествий, снижение раненых — на 364 человека, но, к сожалению, по 10 месяцам плюс пять погибших, на сегодняшний день если называть цифру — плюс 3 погибших».
- Казанская епархия добилась признания права собственности на административный корпус во дворе Храма священномученика Кирилла, митрополита Казанского. Поскольку на территории церкви построили несогласованное здание, власти города отказывались выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию. Решать вопрос священнослужителям пришлось в арбитраже, где в последние годы идет много аналогичных судебных тяжб по самовольным постройкам культовых сооружений как православных, так и мусульманских.
- В России 32% опрошенных студентов рассказали, что их месячный бюджет составляет 10 тысяч рублей. Больше этой суммы они стараются не тратить, говорится в исследовании Skillbox и VK. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Синоптики предупредили, что с 12 по 15 ноября в республике из-за выхода активного североатлантического циклона на Европейскую территорию России может выпасть от половины месячной нормы осадков. В ближайшие выходные в регионе ожидаются сильные дожди.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать целесообразность запрета на аборт девушкам 15—18 лет без согласия родителей, сказано в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Предложено переименовать лист информационного согласия при проведении аборта: вместо «листа прерывания беременности» — «лист сохранения беременности».
- Кабмин Татарстана утвердил комплексный план мероприятий по профилактике сальмонеллезной инфекции. Он рассчитан на 2022—2027 годы. В списке организационные мероприятия, ветеринарно-санитарные, санитарно-профилактические, лечебно-профилактические, а также информационная-образовательная работа. В рамках последней планируется обеспечить широкое освещение вопросов профилактики сальмонеллеза в средствах массовой информации, в том числе с использованием интернет-ресурсов. Всего в списке 78 мероприятий.
- В Татарстане погрузка на железной дороге в январе — октябре текущего года составила около 13,6 млн тонн, что на 11,1% выше показателя за аналогичный период 2021 года, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. В ведомстве отчитались, что погрузка составила: нефти и нефтепродуктов — 10 млн тонн (+17,1% к январю — октябрю 2021 года); химических и минеральных удобрений — 742,9 тыс. тонн (+6,5%); химикатов и соды — 721,5 тыс. тонн (+4,4%).
- Сегодня дали старт строительству нового газопровода на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале. Кроме того, в селе Айша Зеленодольского района запустили газопровод. Благодаря этому газ провели бесплатно к 100 участкам.
- Председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов назначен главой администрации Вахитовского и Приволжского районов города. На этом посту он сменил Марата Закирова. Должность председателя Комитета физической культуры и спорта Казани Альберт Салихов занимал с ноября 2019 года. До этого он с 2011-го по 2019-й работал директором городского спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета».
- В Казани в «Доме чая» на улице Баумана закрылась сеть кафе быстрого питания «Донер 42». В апреле «Реальное время» писало, что «Дом чая» пережил пандемийный период не без потерь — кафе, известное бюджетным ценообразованием и китчевым дизайном в стиле 90-х, отдало угол донерной. Первый этаж, как сообщает корреспондент «Реального времени», почти полностью закрыт, там есть только туалет. «Дом чая» между тем располагается на туристической улице Баумана, он всегда привлекал и гостей, и жителей низкими ценами, а также дизайном, который любого моментально переносил в 90-е годы прошлого столетия.
- Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Татарстана получила международный статус цифровой клиники. Об этом рассказали в медучреждении. В сообщении говорится: «РКБ Татарстана соответствует стандартам HIMSS». The Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) — это сообщество информационных и управленческих систем здравоохранения. Оно единственное в мире оценивает качество информатизации медицинской среды и эффективность медицинских информационных систем.
- Согласно данным «Системного оператора единой энергетической системы», по итогам 2021 года в России выработано более 1 трлн кВт·ч электроэнергии. Причем 60,7% — с помощью тепловых электростанций (ТЭС), работающих на газу, угле и другом ископаемом топливе, отметил член Международного социально-экологического союза и консультант в области охраны окружающей среды Денис Дубовец. При этом он добавил, что парижским соглашением по климату для развитых стран поставлено две основные цели: сокращение выбросов парниковых газов и ускоренный переход на возобновляемые источники энергии. В данном случае одно без другого невозможно, так как именно энергетическая отрасль является основным источником парниковых газов.
- Еврокомиссия (ЕК) вдвое снизила ожидания экономического спада в России в 2022 году — до 5,1% по сравнению с 10,4%, которые прогнозировались еще прошлой весной. ЕК сделала вывод: «Высокий уровень экспорта товаров предотвратил коллапс российской экономики». Сокращение экономики в России было смягчено высокими ценами на энергоресурсы и переключением поставок на страны, которые не вводили санкции.
- Власти США приняли решение лишить российскую экономику статуса рыночной, заявили в Министерстве торговли США. Такое решение американские власти приняли в связи с усилением влияния государства на российский рынок, по мнению Минторга страны. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что слова администрации США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой противоречат логике.
Криптобиржа FTX обанкротилась в США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Twitter заявлении компании FTX Digital Markets, являющейся оператором криптовалютной биржи FTX. В нем также указывается, что гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку.
Ключевые события 261-го дня специальной военной операции на Украине:
- Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что возглавил в зоне СВО группу военных советников, которая сейчас оказывает военно-техническую поддержку войскам ДНР.
- Российские войска начали строить линию обороны на левом берегу Днепра. Как сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, возводятся различного рода укрепления. По ее словам, это происходит по всему левому берегу Днепра на территории области.
- Всего на левый берег Днепра выведено свыше 30 тыс. российских военнослужащих, около 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество. Вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту — ремонтные подразделения приступили к ее обслуживанию, сообщили в министерстве. В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии на правом берегу Днепра наносится огневое поражение.
- На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено. Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра.
- Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 28 реактивных снарядов. Еще пять реактивных снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы.
- Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30—40 километров от района переправ через реку Днепр.
- Во время боевых вылетов экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.
- На Купянском направлении три ротные тактические группы ВСУ предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции
- На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении пресечены попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики.
- В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики подавлен взвод украинских самоходных гаубиц «Акация».
- Уничтожены в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка, Корсунка и Антоновка Херсонской области, а также пять американских противорадиолокационных ракет HARM в районах населенных пунктов Ирмино Луганской Народной Республики, Енакиево Донецкой Народной Республики, Корсунка и Новая Каховка Херсонской области
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 174 вертолета, 2 486 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 511 танков и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 166 единиц специальной военной автомобильной техники.
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