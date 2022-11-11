Еврокомиссия вдвое снизила ожидания экономического спада в России в 2022 году

Еврокомиссия (ЕК) вдвое снизила ожидания экономического спада в России в 2022 году — до 5,1% по сравнению с 10,4%, которые прогнозировались еще прошлой весной, сообщает ТАСС со ссылкой на осенний экономический прогноз ЕК.



ЕК сделала вывод: «Высокий уровень экспорта товаров предотвратил коллапс российской экономики». Сокращение экономики в России было смягчено высокими ценами на энергоресурсы и переключением поставок на страны, которые не вводили санкции.

Ожидается, что в 2023 году Россия «продолжит адаптироваться» к новой экономической реальности. В 2024 году ЕК ожидает восстановления роста в 1% ВВП.

Фото: Анна Сейтумерова

Министр экономического развития России Максим Решетников в сентябре заявлял, что спад ВВП России по итогам этого года может составить 2,9%. Решетников отметил, что в 2030 году ведомство в базовом сценарии ожидает роста ВВП России на 17% по отношению к 2021 году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко