Угол легендарного «Дома чая» в Казани отдали под донерную

Один из символов кулинарной Казани переживает не лучшие времена

«Дом чая» пережил пандемийный период не без потерь — кафе, известное бюджетным ценообразованием и китчевым дизайном в стиле 90-х, отдало угол донерной. Первый этаж, как сообщает корреспондент «Реального времени», почти полностью закрыт, там есть только туалет. Несмотря на скорое появление соседа, «Дом чая» продолжает работать, выяснило издание.



«Если есть какие-то вопросы, то приходите, смотрите»

За комментариями «Реальное время» обратилось по телефону доставки. Как пояснила женщина на том конце провода, первый этаж кафе был закрыт уже в разгар пандемии:



— Но теперь там будут продаваться донеры? Это же не татарская еда.



— Ну и что? Если есть какие-то вопросы, то приходите, смотрите. «Дом чая» работает на втором этаже. А у нас сейчас аш, нет времени отвечать на ваши вопросы.



«Дом чая» между тем располагается на туристической улице Баумана, он всегда привлекал и гостей, и жителей низкими ценами, а также дизайном, который любого моментально переносил в 90-е годы прошлого столетия. При этом на сайте Tripadvisor посетители оставляют такие отзывы: «Залы на первом этаже не работали, на втором не было ни одного свободного стола, очередь на ползала. Духота и запах мокрых тряпок».

Фото: realnoevremya.ru

Дом по улице Баумана, 64, где располагается «Дом чая», был построен в XIX веке. На данный момент, согласно информации Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, дом входит в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения Казани.

Что касается «Дома чая», то он является одним из старейших заведений общепита, хотя точная дата открытия неизвестна. На первом этаже располагалась зона самообслуживания, на втором гостей обслуживали официанты. Посетители в Сети пишут, что если на первом этаже были только однотипные столы, то на втором «уже люстры, мебель побогаче и помещение приятнее». И все, соответственно, оформлено в советском стиле.

Число заведений с татарской кухней тает на глазах

По сути, кафе почти повторяет судьбу своего соседа напротив — «Дома татарской кулинарии». В марте 2020 года ресторан, открытый в 1969-м главным пропагандистом татарской кухни Юнусом Ахметзяновым, закрылся. Тогда причины закрытия ДТК связывали как с низкой рентабельностью бизнеса, так и с крахом «Татфондбанка», в сферу влияния которого попало легендарное заведение — в АСВ резко подняли для него арендную плату.

У ресторана «Катык» поменялась концепция — теперь он итальянский Carbon. Один из старейших ресторанов Казани хозяева попытались продать еще в конце первого пандемийного года.

Фото: Ринат Назметдинов

Закрылись и рестораны татарской кухни «Биляр» — на сегодня работает лишь кафе и один ресторан на Островского. Таким образом, у туристов стало еще меньше выбора, куда идти за татарской едой, — и это в столице республики.