Казанская епархия отстояла «самострой» в Кирилловской церкви на Чистопольской

В ходе стройки двухэтажного корпуса появился третий этаж — подземный, и почти удвоилась площадь здания

Как выяснило «Реальное время», Казанская епархия добилась признания права собственности на административный корпус во дворе Храма священномученика Кирилла, митрополита Казанского. Поскольку на территории церкви построили несогласованное здание, власти города отказывались выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию. Решать вопрос священнослужителям пришлось в арбитраже, где в последние годы идет много аналогичных судебных тяжб по самовольным постройкам культовых сооружений, как православных, так и мусульманских. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как в Казани строили Кирилловскую церковь

Храм в честь священномученика Кирилла, митрополита Казанского на ул. Чистопольской в татарстанской столице торжественно заложили еще в 2009 году, а спустя три года глава Татарстанской митрополии уже освятил его. Финансировали стройку храма в густонаселенном спальном районе Казани, где было мало церквей, президент АКБ «Заречье» Наталья Девятых и директор ОАО «Казанский вертолетный завод» Вадим Лигай.

Через пару лет на территории Кирилловской церкви решили построить административно-бытовой корпус. Здание сдали, правда, не в тех масштабах, что были согласованы с городом. Здесь заработала воскресная школа «Апостол», епархиальный центр гуманитарной помощи населению, церковная столовая и лавка, обустроили хозяйственные помещения.

Через 7 лет, лишь в апреле этого года, священнослужители обратились в исполком Казани за выдачей разрешения на ввод административного корпуса в эксплуатацию, но им отказали. По этой причине Казанская епархия подала иск против города, в котором потребовала признать за собой право собственности на строение.

Храм в честь священномученика Кирилла, митрополита Казанского на ул. Чистопольской заложили еще в 2009 году. Фото: tatmitropolia.ru

Надстроили этаж и увеличили площадь



Земельный участок площадью 8 800 кв.м на ул. Чистопольской, 30 епархия получила от города в безвозмездное пользование для возведения храмового комплекса. Право собственности на построенную церковь Кирилла Казанского зарегистрировали еще в марте 2014 года. В том же году исполком Казани выдавал разрешение на строительство 2-этажного административного корпуса. Здание из кирпича, дерева и бетона построила компания «Модуль». По завершении работ заказчик и подрядчик подписали документ, подтверждающий соответствие построенного объекта проектной документации. Однако с этим не согласились в администрации города.



— При возведении административно-бытового корпуса на территории храма «Священномученика Кирилла Митрополита Казанского» были допущены отступления от выданного разрешения на строительство №RU16301000-219-гр от 12 декабря 2014 года, а именно, появился дополнительный подвальный этаж, увеличилась общая площадь здания, — говорится в материалах дела.

Иными словами, вместо 2-этажного строения было возведено 3-этажное, кроме того, значительно выросла общая площадь здания: с 1,1 тысячи кв. м до 1,9 тысячи «квадратов».



При возведении корпуса на территории храма были допущены отступления от выданного разрешения на строительство. Фото: kazanmiloserdie.ru

Не создает угрозы жизни и здоровью граждан

Необходимую разрешительную документацию на возведение корпуса представитель епархии не представил, поскольку здание не соответствует выданному разрешению на строительство. Но отсутствие этого документа само по себе не может служить основанием для отказа в иске, указал суд.



Татарстанский арбитраж изучил экспертное техническое заключение, выполненное по заказу епархии. Проведя полное обследование здания на соответствие различным требованиям безопасности и строительных норм, эксперт пришел к выводу, что административный корпус «возведен в соответствии с требованиями строительных норм и правил, не угрожает жизни и здоровью находящихся в нем людей, соответствует условиям безопасности и жизнедеятельности».

Так, в экспертном заключении говорится, что по своей классификации здание соответствует требованиям СП «Храмы православные», раздел 7 «Здания и сооружения вспомогательного назначения». Состояние его основных несущих и ограждающих конструкций не противоречит требованиям строительства, обеспечены жесткость, прочность, геометрическая неизменяемость и пространственная устойчивость здания. Исправны и инженерные сети. Центральный вход обустроили пандусом для инвалидов и маломобильных групп населения. Соблюдены условия пожарной безопасности. С учетом этого спорный объект недвижимости соответствует требованиям правительственного постановления «Об утверждении требований к самовольным постройкам, относящимся к имуществу религиозного назначения…», значит, «дальнейшая безопасная эксплуатация объекта возможна», заключил эксперт.

Фото tatmitropolia.ru

Узаконить постройку помог еще ряд факторов. Во-первых, земля была передана епархии с правом возводить храмовые сооружения. Во-вторых, федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» гласит, что религиозные организации обладают правом собственности на имущество, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное в собственность государством либо приобретенное иными способами, не противоречащими законодательству.

В итоге Арбитражный суд Татарстана поддержал Казанскую епархию и признал за ней право собственности на самовольную постройку. Почему служители культа отклонились от первоначального проекта строительства, осталось неясным — в Татарстанской митрополии на запрос пока не ответили.

Культовые самострои

Случаи, когда религиозным организациям в Татарстане приходится через суд отстаивать права собственности на храмовые сооружения, в последние годы — заметно распространенная практика. Как правило, это касается многих культовых сооружений, которые возводили на пожертвования и чаще всего без разрешительных документов в конце 1990-х — начале 2000 годов. Потому городские власти отказывали и мусульманскому, и православному духовенству в оформлении этих самовольных построек, и вопрос решали в суде.

Так, в 2019 году исполком Казани просил суд признать незаконной постройкой казанское подворье Раифского Богородицкого мужского монастыря, возведенное на месте разрушенного в 1929 году храма Московских чудотворцев. Разрешение на стройку епархия не оформляла, в мэрию духовенство обратилось только за разрешением на ввод в эксплуатацию и получило отказ. Митрополии пришлось приложить немало усилий, чтобы оформить право собственности и на земельный участок под Казанским подворьем — ранее он принадлежал Минземимуществу Татарстана. А колокольней и вовсе сначала владело правительство Москвы, лишь впоследствии ее передали Казанской епархии.

Судебную тяжбу пришлось пройти и мусульманскому духовенству, отстаивая мечеть «Шамиль» в поселке Борисково Приволжского района Казани.

Судебную тяжбу пришлось пройти и мусульманскому духовенству, отстаивая мечеть «Шамиль» в поселке Борисково Приволжского района Казани. Фото: yandex.ru

Культовое сооружение построили еще в 2001 году, но только в 2021 году приход мечети подал иск к исполкому Казани с требованием признать за ним право собственности на храм. Здесь также не было разрешения на строительство. Однако суд, изучив все аспекты дела, занял сторону мусульманского духовенства и весной этого года удовлетворил заявление.



В мае 2021 года в арбитраж с аналогичным требованием — признать право собственности — обратились священнослужители мечети «Зайнулла», построенной опять-таки без разрешительных документов в 2010 году в Царицыно в Советском районе столицы. Дело рассматривали в течение года, но в апреле 2022-го Арбитражный суд РТ оставил иск без рассмотрения в виду неявки истца.