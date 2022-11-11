На территории Свияжского мультимодального логистического центра начали строить газопровод

Сегодня дали старт строительству нового газопровода на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.



— А это значит, что при такой инфраструктуре будет больше заводов, больше рабочих мест! — написал президент Татарстана.

Кроме того, в селе Айша Зеленодольского района запустили газопровод. Благодаря этому газ провели бесплатно к 100 участкам.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент Татарстана Рустам Минниханов в октябре 2022-го подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года. По программе «Газпром» обязуется обеспечить газификацию девяти сел и деревень в Агрызском, Азнакаевском, Альметьевском, Атнинском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах, а еще территории перспективного проекта «Большой Зеленодольск» к западу от Казани. Доступ к сетевому газу получат 7,4 тыс. домовладений и 13 котельных, также «Газпром» построит 11 межпоселковых газопроводов.

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