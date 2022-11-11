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РКБ Татарстана получила международный статус цифровой клиники

14:39, 11.11.2022
РКБ Татарстана получила международный статус цифровой клиники
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Татарстана получила международный статус цифровой клиники. Об этом рассказали в медучреждении.

— РКБ Татарстана соответствует стандартам HIMSS, — говорится в сообщении.

The Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) — это сообщество информационных и управленческих систем здравоохранения. Оно единственное в мире оценивает качество информатизации медицинской среды и эффективность медицинских информационных систем.

В начале года стало известно, что Республиканскую клиническую больницу модернизируют по международному стандарту HIMSS. Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что в нем семь уровней, а РКБ на 2022 год поставлена задача выйти как минимум на шестой.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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