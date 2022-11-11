Власти Татарстана утвердили комплексный план мероприятий по профилактике сальмонеллеза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил комплексный план мероприятий по профилактике сальмонеллезной инфекции. Он рассчитан на 2022—2027 годы.

В списке организационные мероприятия, ветеринарно-санитарные, санитарно-профилактические, лечебно-профилактические, а также информационная-образовательная работа. В рамках последней планируется обеспечить широкое освещение вопросов профилактики сальмонеллеза в средствах массовой информации, в том числе с использованием интернет-ресурсов.

Всего в списке 78 мероприятий. Некоторые из них планируется проводить в течение года, другие — при возникновении групповой, вспышечной заболеваемости сальмонеллезом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, за январь — июль 2022 года в республике зарегистрировали 260 случаев сальмонеллеза. Это на 28,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина