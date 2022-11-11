В России назвали «противоречащим логике» заявление США о российской рыночной экономике

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что слова администрации США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой противоречат логике, сообщает ТАСС.

— В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой, — сказал посол.



Фото: pxhere.com

Антонов, тем не менее, назвал решение Минфина США отменить финансовые ограничения в отношении диппредставительств России позитивными. Он подчеркнул, что эти шаги не снимают с Америки «ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры».

Власти США приняли решение лишить российскую экономику статуса рыночной, заявили в Министерстве торговли США. Такое решение американские власти приняли в связи с усилением влияния государства на российский рынок, по мнению минторга страны.



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Илина Хакимова