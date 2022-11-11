В Татарстане за январь — октябрь зарегистрировали 2 760 ДТП — выросло число погибших в них

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за январь — октябрь 2022 года зарегистрировали 2 760 ДТП. В них 256 человек погибли, 3 386 получили травмы, — сообщил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов.

— Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года: снижение дорожно-транспортных происшествий на 257 происшествий, снижение раненых — на 364, но, к сожалению, по 10 месяцам плюс пять погибших, на сегодняшний день если называть цифру — плюс 3 погибших, — рассказал он.

Скриншот трансляции

— По значениям автодорог: это рост всех трех показателей на федеральных автодорогах — плюс 11 ДТП, погибших плюс восемь, и раненых плюс 20. Региональные дороги — снижение всех трех показателей, — добавил Рустем Гарипов. На местных дорогах за 10 месяцев число погибших увеличилось на 14.

В Казани по итогам 10 месяцев 2022 года зарегистрировали 1 162 ДТП. В них 27 человек погибли и 1 349 получили травмы различной степени тяжести.

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Татьяна Демина