Жители Татарстана зарегистрировали по «гаражной амнистии» более 4,7 тысячи объектов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане в рамках реализации закона о «гаражной амнистии» зарегистрировано 2,5 тысячи гаражей и 2,2 тысячи земельных участков. Такие данные за период 1 сентября 2021 года по 30 октября 2022-го приводит Управление Росреестра по республике.

В Казани с начала действия «гаражной амнистии» зарегистрировали 1 090 объектов, в Набережных Челнах — 1 038, в Альметьевском районе — 957, а в Чистопольском — 496. Всего на 14 месяцев положения закона в Татарстане применили в отношении 4 759 объектов недвижимости.

— С самого начала реализации закона по данному показателю Татарстан входит в пятерку регионов-лидеров, — рассказал начальник Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По данным на середину июля, с 1 сентября 2021 года, когда вступила в силу «гаражная амнистия», россияне зарегистрировали 55 тыс. объектов недвижимости по упрощенной схеме. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».



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Татьяна Демина