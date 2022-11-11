В Казани закрылась донерная в здании «Дома чая»

В Казани в «Доме чая» на улице Баумана закрылась сеть кафе быстрого питания — «Донер 24», сообщили в социальных сетях заведения.

— Этот пост о закрытии донерной в Казани. Да, так бывает. Мы приняли это решение, чтобы поработать над ошибками, улучшить наши рецепты, а может, что-то кардинально изменить в самой донерной, — сказано в сообщении.

Тем не менее точка фастфуда не прощается с Казанью навсегда, сеть не отрицает своего возвращения в город: «мы планируем вернуться в прекрасную Казань».

Фото: realnoevremya.ru

В апреле мы писали о том, что «Дом чая» пережил пандемийный период не без потерь — кафе, известное бюджетным ценообразованием и китчевым дизайном в стиле 90-х, отдало угол донерной. Первый этаж, как сообщает корреспондент «Реального времени», почти полностью закрыт, там есть только туалет. «Дом чая» между тем располагается на туристической улице Баумана, он всегда привлекал и гостей, и жителей низкими ценами, а также дизайном, который любого моментально переносил в 90-е годы прошлого столетия.



Сфера общественного питания только недавно пережила испытание пандемией, как на нее обрушился новый удар в виде западных санкций. Жители Казани с тревогой наблюдают за полюбившимися заведениями, боясь их закрытия, тем более что некоторые популярные в прошлом точки общепита уже исчезли. Их место так никто и не занял. Насколько опасен новый кризис для столовых, кафе и ресторанов? Подробности — в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова