На разработку мастер-плана развития туристской территории «Лаишево» потратят почти 100 миллионов рублей

На разработку мастер-плана развития туристской территории «Лаишево» в Татарстане готовы потратить 96,7 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Профинансируют работы из федерального бюджета.

Мастер-план должен состоять из 13 разделов — резюме туристской территории; описание проекта и технико-экономическое обоснование; анализ рынка; маркетинговый план; планирование туристской территории; оценка необходимых ресурсов; план производства и эксплуатации; финансовая модель, источники финансирования и эффекты от реализации проекта; анализ рисков; анализ воздействия на окружающую среду; график реализации проекта; описание инвестора или требований к инвестору и инвестиционные лоты проекта.

Перед разработчиком мастер-плана стоит задача предоставить общую информацию о туристическом потенциале территории «Лаишево» и программах ее развития, консолидировать информацию о существующих и перспективных приоритетных туристических направлениях, объектах инфраструктуры и коллективных средствах размещения, маршрутах и местах/объектах притяжения для туристов, сформировать инвестиционные проекты в составе рассматриваемой туристской территории в целях реализации инвестиционной деятельности и так далее.

Общий срок выполнения работ — не более восьми месяцев с даты получения подрядчиком уведомления госкорпорации «Туризм.РФ» о их начале. Они разделены на два этапа.

Фото: laishevo.tatarstan.ru

Цель подготовки мастер-плана — формирование состава, содержания, параметров туристического проекта и обеспечивающей инфраструктуры в составе проекта, включая соответствующее обоснование целесообразности инвестиций в проекты по развитию туризма. Она призвана способствовать привлечению частных инвестиций и обеспечению господдержки перспективным проектам по созданию туристической инфраструктуры, в том числе в разрезе отдельных инвестиционных лотов мастер-плана, говорится в материалах госкорпорации «Туризм.РФ».

О том, что Лаишево включено в список 19 перспективных туристических зон России, которые профинансируют с участием госкорпорации «Туризм.РФ» в рамках мастер-планов, стало известно в мае. В октябре президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали предварительную концепцию.

На территории площадью 72,87 га планируется построить объекты для всесезонного размещения туристов — гостиницы категорий три и четыре звезды с высоким уровнем сервиса, спа-центры, рестораны, глэмпинги, прогулочные дорожки и инфраструктуру для пляжного отдыха. Там расположатся более 700 номеров. В дальнейшем, при необходимости, их число может увеличиться.



Фото: tatarstan.ru

Также на территории Лаишевского района планируется создать яхтенную марину с полным набором сервисных услуг, включая техническое обслуживание, береговую сервисную инфраструктуру для владельцев яхт и туристов, а также организовать зимнее хранение маломерных судов.

При разработке проекта особое внимание уделили созданию лотов и предложений для предприятий малого и среднего бизнеса. Предприниматели Татарстана смогут принять участие в развитии туристической территории «Лаишево» после утверждения мастер-плана.

Общий объем инвестиций составит около 11 млрд рублей, 8,4 млрд рублей из них направят на развитие туристической инфраструктуры курорта «Лаишево» и 2,8 млрд — на сопутствующую инфраструктуру. По предварительным подсчетам, благодаря развитию инфраструктуры туристической территории к 2030 году турпоток туда превысит 540 тысяч человек в год.



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Татьяна Демина