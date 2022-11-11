Выходец из Татарстана Рустам Мингазов стал первым вице-премьером ДНР

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Выходец из Татарстана Рустам Мингазов стал первым заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР), такой указ подписал врио главы республики Денис Пушилин, документ есть в распоряжении «Реального времени».

Ранее Рустам Мингазов был назначен советником председателя правительства ДНР. До этого был на должности заместителя директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.

Рустам Мингазов родился в 1987 году в Татарстане. На своей странице в соцсетях он указывал, что учился в колледже в Лондоне, затем в Казанском федеральном университете по специальности «иностранные языки в сфере экономики, бизнеса и финансов».

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Маргарита Головатенко