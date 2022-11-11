Треть студентов в России живет на 10 тысяч рублей в месяц — это много или мало?

В России 32% опрошенных студентов рассказали, что их месячный бюджет составляет 10 тысяч рублей. Больше этой суммы они стараются не тратить, говорится в исследовании Skillbox и VK.

Еще 14% российских студентов заявили, что в месяц тратят максимум 20 тысяч рублей. У 11% опрошенных месячные траты превышают 40 тысяч рублей.

Около половины молодых людей, поступая в вуз, остаются на содержании родных — 46% сообщили, что основным источником средств для них является помощь семьи. Почти каждый второй (48%) сталкивается с финансовыми трудностями. Стипендии хватает лишь 15% студентов.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Почти треть средств (29%) студенты тратят на питание, 20% уходит за жилье, в том числе плату за аренду квартиры и жилищно-коммунальные услуги. Еще 18% расходов приходится на проезд, пишет «Коммерсант».

10 тысяч рублей в месяц — это:

В среднем 333 рубля в день.

5,5 академической стипендии — в месяц она составляет 1 755 рублей.

— в месяц она составляет 1 755 рублей. Два минимальных набора продуктов питания — на конец сентября его стоимость в Татарстане оценивается в 4 892 рубля.



— на конец сентября его стоимость в Татарстане оценивается в 4 892 рубля. 2 тысячи листов конспектов — распечатка листа А4 в копицентре стоит в среднем 5 рублей.

— распечатка листа А4 в копицентре стоит в среднем 5 рублей. 500 пачек лапши быстрого приготовления — в среднем один пакет стоит 20 рублей.

— в среднем один пакет стоит 20 рублей. 322 поездки в общественном транспорте — в Казани билет стоит 31 рубль по транспортной и банковской карте.

— в Казани билет стоит 31 рубль по транспортной и банковской карте. 117 пачек гречки — в Татарстане один килограмм в среднем стоит почти 85 рублей.

— в Татарстане один килограмм в среднем стоит почти 85 рублей. 100 литров молока — в Татарстане литровая банка стоит в среднем 100 рублей.

— в Татарстане литровая банка стоит в среднем 100 рублей. 100 энергетиков — в среднем одна банка напитка стоит 100 рублей.

— в среднем одна банка напитка стоит 100 рублей. 86 «борщевых наборов» — корзинка из килограмм картофеля, капусты, моркови, лука и столовой свеклы стоит 115,4 рубля.

— корзинка из килограмм картофеля, капусты, моркови, лука и столовой свеклы стоит 115,4 рубля. 66 чашек кофе — в среднем в кофейнях он стоит 150 рублей.

— в среднем в кофейнях он стоит 150 рублей. 64,1 кг мяса курицы — в Татарстане один килограмм стоит в среднем 156 рублей.

— в Татарстане один килограмм стоит в среднем 156 рублей. Меньше прожиточного минимума — в Татарстане с 1 июня он составляет 11 832 рубля.

— в Татарстане с 1 июня он составляет 11 832 рубля. Сумма, которую 28% россиян тратят в год на импульсивные покупки .

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина