Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать целесообразность запрета на аборт девушкам 15—18 лет без согласия родителей, сказано в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.



Предложено переименовать лист информационного согласия при проведении аборта: вместо «листа прерывания беременности» — «лист сохранения беременности», сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за последние 5—7 лет количество медицинских абортов сократилось примерно на 250 тысяч операций, сейчас в год их проводится порядка 400 тысяч. Количество операционных абортов уменьшается из года в год, но все равно число остается в пределах 360—450 тысяч — отличие объясняется разной статистикой Росстата.

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Маргарита Головатенко