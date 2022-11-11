На левом берегу Днепра в Херсонской области строят линию обороны

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Российские войска начали строить линию обороны на левом берегу Днепра. Как сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, возводятся различного рода укрепления.

По ее словам, это происходит по всему левому берегу Днепра на территории области, пишет «РИА Новости».



Позавчера командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин предложил организовать оборону в районе Херсона на левом берегу Днепра и отвести войска с плацдарма на правом. Министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением и приказал приступать к отводу войск с правового берега Днепра у Херсона. Суровикин охарактеризовал решение об обороне на левом берегу Днепра как непростое, в то же время это должно позволить сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, отметил он.



Вчера Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России осуществляют маневр по переходу на левый берег Днепра: «На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом».

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