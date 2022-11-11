Минторг США больше не считает экономику России рыночной

Власти США приняли решение лишить российскую экономику статуса рыночной, заявили в Министерстве торговли США, сообщает «РИА Новости».



— Это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которая ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение при попытке конкуренции на глобальном уровне, — объяснили власти.

Такое решение американские власти приняли в связи с усилением влияния государства на российский рынок, по мнению минторга страны.

Фото: pxhere.com

В ведомстве отметили, что такие меры позволят Вашингтону «в полную силу» применять антидемпинговое законодательство в отношении России. Чиновники после принятия данных решений ожидают снижения давления на американские предприятия из-за «несправедливых импортных операций», которые они совершают в соответствии с законом.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума, заявил, что единого энергетического рынка и единых правил в мире больше не существует.



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Илина Хакимова