Российские силы наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра

Российские силы наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра, по скоплениям живой силы и военной техники наносится огневое поражение, сообщает Минообороны.



В ведомстве сообщили, что на левый берег Днепра перебросили свыше 30 тысяч российских солдат. Около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество.

Вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту — ремонтные подразделения приступили к ее обслуживанию.

Сегодня Минобороны России заявило, что сегодня в 5 утра мск была завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. Там уточнили, что ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки при переброске не было.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко