Кремль: Херсонская область остается субъектом России, в этом статусе никаких изменений нет

Фото: ru.wikipedia.org (на карте Херсонская область выделена красным)

Херсонская область остается субъектом России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в этом статусе никаких изменений нет.

Россия не жалеет, что приняла Херсонскую область в свой состав, отметил он. Также Песков не стал комментировать слова экспертов о ситуации вокруг Херсона, заявил, что «специальная военная операция продолжается».

Фото: kremlin.ru

Меж тем в Херсоне сообщили, что в городе остаются 80-100 тыс. жителей — их эвакуация продолжается.

Позавчера командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин предложил организовать оборону в районе Херсона на левом берегу Днепра и отвести войска с плацдарма на правом. Министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением и приказал приступать к отводу войск с правового берега Днепра у Херсона. Суровикин охарактеризовал решение об обороне на левом берегу Днепра как непростое, в то же время это должно позволить сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, отметил он.



Вчера Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России осуществляют маневр по переходу на левый берег Днепра: «На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом».

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