Администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани возглавил Альберт Салихов

Фото: мэрия Казани

Председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов назначен главой администрации Вахитовского и Приволжского районов города. На этом посту он сменил Марата Закирова.

Должность председателя Комитета физической культуры и спорта Казани Альберт Салихов занимал с ноября 2019 года. До этого он с 2011-го по 2019-й работал директором городского спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета».



Альберт Салихов родился 3 сентября 1986 года в Актаныше. Образование получил в Казанском государственном технологическом университете по специальности «инженер». По окончании вуза с 2008-го по 2011-й работал ведущим специалистом учебно-спортивного отдела Комитета физической культуры и спорта Казани.

Напомним, Марат Закиров, который возглавлял администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани с февраля 2021 года, в октябре перешел на работу в Москву. Его новая должность связана с общероссийским движением детей и молодежи.



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Татьяна Демина