В Татарстане погрузка на железной дороге с начала года выросла на 11,1%
В Татарстане погрузка на железной дороге в январе — октябре текущего года составила около 13,6 млн тонн, что на 11,1% выше показателя за аналогичный период 2021 года, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
В ведомстве отчитались, что погрузка составила:
- нефти и нефтепродуктов — 10 млн тонн (+17,1% к январю — октябрю 2021 года);
- химических и минеральных удобрений — 742,9 тыс. тонн (+6,5%);
- химикатов и соды — 721,5 тыс. тонн (+4,4%);
- лома чёрных металлов — 324,5 тыс. тонн (-29,4%);
- строительных грузов — 290,7 тыс. тонн (+55,7%);
- зерна — 213,7 тыс. тонн (-55,7%);
- жмыхов — 166,7 тыс. тонн (-5,2%);
- черных металлов — 127 тыс. тонн (-13,9%);
- метизов — 58,7 тыс. тонн (+1,1%).
В июне РЖД временно приостановили погрузку части грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. При этом там уточнили, что речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет. Ограничения в адрес Польши действуют с 23 июня и до отмены.
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