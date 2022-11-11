В Татарстане погрузка на железной дороге с начала года выросла на 11,1%

В Татарстане погрузка на железной дороге в январе — октябре текущего года составила около 13,6 млн тонн, что на 11,1% выше показателя за аналогичный период 2021 года, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

В ведомстве отчитались, что погрузка составила:

нефти и нефтепродуктов — 10 млн тонн (+17,1% к январю — октябрю 2021 года);

химических и минеральных удобрений — 742,9 тыс. тонн (+6,5%);

химикатов и соды — 721,5 тыс. тонн (+4,4%);

лома чёрных металлов — 324,5 тыс. тонн (-29,4%);

строительных грузов — 290,7 тыс. тонн (+55,7%);

зерна — 213,7 тыс. тонн (-55,7%);

жмыхов — 166,7 тыс. тонн (-5,2%);

черных металлов — 127 тыс. тонн (-13,9%);

метизов — 58,7 тыс. тонн (+1,1%).

Фото: realnoevremya.ru

В июне РЖД временно приостановили погрузку части грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. При этом там уточнили, что речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет. Ограничения в адрес Польши действуют с 23 июня и до отмены.

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Илина Хакимова