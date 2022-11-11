К тестированию цифрового рубля подключились 15 банков

В тестировании цифрового рубля принимают участие уже 15 кредитных организаций, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis.



По ее словам, десять банков уже разработали мобильные приложения и проходят тесты клиентского пути, сообщает «РИА Новости».

Напомним, создание платформы цифрового рубля завершили в декабре прошлого года. Планировалось, что он станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю. Пилотные операции начали проводить в феврале этого года, в пилотную группу вошли 12 банков.

Фото: cbr.ru

Эмитент и оператор платформы цифрового рубля — Банк России. Клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации. Цифровой рубль уникален тем, что обеспечивает возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.

В апреле Скоробогатова заявила, что ЦБ рассчитывает внедрить цифровой рубль в течение ближайших нескольких лет. Известно, что Банк России планирует с 1 апреля 2023 года начать тестировать цифровой рубль в операциях с реальными клиентами.

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Маргарита Головатенко