В Татарстане создали ликвидационную комиссию по упразднению Конституционного суда республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана создал ликвидационную комиссию по упразднению Конституционного суда республики. Ей поручено в течение шести месяцев утвердить по согласованию с Минфином РТ смену расходов на мероприятия в этом направлении.

Ликвидационную комиссию возглавил председатель Конституционного суда Татарстана Фархат Хуснутдинов. Его заместителем в ней назначена его зам Эльмира Мустафина.

Фото: tatarstan.ru (Фархат Хуснутдинов)

Комиссии в течение полугода необходимо провести инвентаризацию имущества Конституционного суда Татарстана, предоставить в кабмин на утверждение ликвидационный баланс КС, а также отчет о проведении ликвидации. В обязанности комиссии также входит обеспечение передачи документов в соответствии с законодательством об архивном деле.

Ликвидационной комиссии поручено обеспечить предоставление гарантий и компенсаций судьям Конституционного суда и работникам его аппарата, высвобождаемых вследствие упразднения суда.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об упразднении Конституционного суда республики в октября 2022 года. Решение принято в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», который предусматривает ликвидацию конституционных судов в регионах России до 1 января 2023 года.



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Татьяна Демина