К тестированию цифрового рубля подключится Минцифры

Минцифры России войдет в пилотный проект Банка России по цифровому рублю для разработки сервисов с оплатой в цифровой валюте, согласие дал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в ходе пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis.



— Мы хотим пригласить Минцифры в «пилот» по цифровому рублю, чтобы мы могли с вами сразу уже предусмотреть цифровые сервисы с оплатой в цифровых рублях, — обратилась сегодня к Шадаеву первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Максут Шадаев ответил согласием, сообщает ТАСС.

Фото: government.ru

В тестировании цифрового рубля принимают участие уже 15 кредитных организаций, сказала сегодня Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis. По ее словам, десять банков уже разработали мобильные приложения и проходят тесты клиентского пути.

Напомним, создание платформы цифрового рубля завершили в декабре прошлого года. Планировалось, что он станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю. Пилотные операции начали проводить в феврале этого года, в пилотную группу вошли 12 банков.



В апреле Скоробогатова заявила, что ЦБ рассчитывает внедрить цифровой рубль в течение ближайших нескольких лет. Известно, что Банк России планирует с 1 апреля 2023 года начать тестировать цифровой рубль в операциях с реальными клиентами.

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Маргарита Головатенко