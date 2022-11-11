Новый проект засыпки Казанки у «Чаши» обойдется в 4,1 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани разработают новый проект засыпки Казанки у «Чаши». За него готовы заплатить за 4,1 млн рублей. Корректировки коснутся второго этапа создания искусственного земельного участка площадью 0,9 га.



Проектная документация нужна для отсыпки песка и берегоукрепительных работ. Искусственный земельный участок будет примыкать к существующему тротуару со стороны Дворца бракосочетаний и к улице Сибгата Хакима.

В начале ноября в Казани уменьшили планируемую к засыпке площадь реки Казанки. Согласно разрешению на создание искусственного земельного участка, площадь проектируемого ИЗУ — 9149,18 квадратного метра или почти одного гектара. Он предполагается как часть территории под организацию зоны отдыха, парковой зоны, под благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища в районе расположения Центра семьи «Казан». Участок планируется использовать как рекреационную территорию.

Скриншот документации

Работы по созданию искусственного земельного участка планируют начать в январе следующего года и завершить их в июле. Планируемый срок начала его использования — август 2023-го.

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