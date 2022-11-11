«Общий объем господдержки в сфере возобновляемых источников энергии до 2035 года составит 360 млрд рублей»

Согласно данным «Системного оператора единой энергетической системы», по итогам 2021 года в России выработано более 1 трлн кВт*ч электроэнергии. Причем 60,7% — с помощью тепловых электростанций (ТЭС), работающих на газу, угле и другом ископаемом топливе, отметил в разговоре с «Реальным временем» член Международного социально-экологического союза и консультант в области охраны окружающей среды Денис Дубовец.

При этом он добавил, что парижским соглашением по климату для развитых стран поставлено две основные цели: сокращение выбросов парниковых газов и ускоренный переход на возобновляемые источники энергии. В данном случае, отмечает Денис Дубовец, одно без другого невозможно, так как именно энергетическая отрасль является основным источником парниковых газов.

«ТЭС являются одними из ключевых источников вредного воздействия на окружающую среду»

— Несмотря на получение полезных продуктов в виде тепловой и электрической энергии, ТЭС являются одними из ключевых источников вредного воздействия на окружающую среду, — отмечает эксперт.

Как рассказал Денис Дубовец, при работе тепловых электростанций и сжигании углеводородов вырабатываются следующие вещества:

углекислый газ;

водяной пар;

оксиды азота и серы.

Содержание последней группы продуктов горения зависит от того, какие именно углеводороды сжигаются. Кроме того, все перечисленные вещества, кроме пара, являются парниковыми газами.

Причем в глобальном плане, отмечает эксперт, они играют ту же роль, что и стекло в теплицах: энергия от Солнца поглощается Землей и выделяется в виде инфракрасного излучения, которое переносит тепло, а парниковые газы мешают ее дальнейшему рассеиванию в космос. При этом сами парниковые газы нагреваются, из-за чего повышается температура атмосферы.

Помимо парниковых газов, одним из продуктов работы ТЭС на жидком или твердом ископаемом топливе является зола. В ней, отмечает Денис Дубовец, содержится большое количество тяжелых металлов. Из-за этого золу не используют для дальнейшей переработки, а просто отвозят на полигоны для захоронения.

— Данный метод обращения является «не экологичным», поскольку приводит к безвозвратной потере золы как потенциального сырья для будущих технологий переработки, увеличению нагрузки на существующие полигоны захоронения отходов, — заключает эксперт.

«Гидроэлектростанции являются менее экологичными, чем солнечные или ветряные электростанции»

Возобновляемые источники энергии — энергия солнца, ветра, тепло земли, биомассы, естественного движения водных потоков, а также энергия существующих в природе градиентов температур, отмечает Денис Дубовец.

Для использования их в качестве источников энергии необходимы специальные сооружения. Причем самыми перспективными для России являются солнечные и ветряные электростанции, а также гидроэлектростанции.

Фото: freepik.com

— Следует отметить, что в отличие от первых двух гидроэлектростанции являются менее экологичными по ряду важных причин, — добавляет эксперт.

К таким он отнес:

изменение естественного направления движения водных потоков при строительстве гидроэлектростанций, что приводит к разрушению сред обитания растений и животных и уничтожению экологических систем;

нагревание воды, что приводит к снижению в ней концентрации кислорода, а как следствие — к гибели водных живых организмов (гидробионтов).

«Доля электрической энергии, выработанной с использованием возобновляемых источников энергии, в 2021 году составила 19%»

По данным Росстата, рассказывает эксперт, примерно одна пятая часть всей выработанной в стране электрической энергии за 2021 год связана с возобновляемыми источниками энергии, однако по сравнению с 2020-м это значение уменьшилось.

— В соответствии с информацией, приведенной на официальном сайте Росстата, доля электрической энергии, выработанной с использованием возобновляемых источников энергии, в 2021 году составила 19%, снизившись по отношению к 2020 году на 0,8%, — рассказывает Денис Дубовец.

Фото: ru.freepik.com

Одной из причин таких низких показателей он считает низкую заинтересованность в зеленой энергетике как со стороны потребителей, так и со стороны субъектов хозяйствования. Кроме того, важным фактором является и низкая стоимость самого электричества, природного газа, ставок экологических налогов на выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.

— Тем не менее работы по увеличению развития зеленой энергетики в Российской Федерации ведутся. Так, в 2021 году в России были продлены и скорректированы Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2035 года, — добавляет эксперт. — Общий объем господдержки в сфере возобновляемых источников энергии до 2035 года составит 360 млрд рублей.

По его словам, суммарная мощность «зеленых» электростанций должна составить более 12 ГВт.

«Полностью отказаться от нефти и газа для производства тепловой энергии в настоящее время невозможно»

— Странами-лидерами по энергопотреблению из возобновляемых источников энергии являются Исландия, Швеция, Финляндия. Перспективы свести к минимуму потребление ископаемого топлива и перейти на использование энергии, полученной из возобновляемых источников, в Российской Федерации высоки, однако полностью отказаться от нефти и газа для производства тепловой энергии в настоящее время невозможно по ряду причин, — рассказывает Денис Дубовец.

К причинам невозможности полного отказа от использования нефти и газа эксперт отнес следующие пункты:

в силу удаленности некоторых потребителей тепловой энергии от источников электрической энергии и централизованных сетей отопления и горячего водоснабжения, сжигание газа, нефти и продуктов ее переработки для жизнеобеспечения все равно будет оставаться одним из единственных вариантов; нефть и газ используются при производстве широкого спектра продукции других отраслей промышленности (легкой, химической и др.). После утраты потребительских свойств такой продукции образуются отходы, одним из единственных способов утилизации которых является сжигание с целью получения тепловой энергии.

— Таким образом, обозримое будущее энергетики России видится в балансе между традиционной и зеленой энергетикой — а каким будет этот баланс, решать стране, — заключает эксперт.

«Приставка «эко» имеет больше рекламный, нежели прикладной характер»

В сентябре этого года Росстандарт утвердил новый «экологичный» ГОСТ для строительства домов, который начал действовать с 1 ноября, рассказывает директор по продукту сервиса «Мой дом онлайн» Алексей Шильников. Он включает в себя 81 критерий, 16 из которых являются обязательными.

Минимальные требования, разработанные с учетом опыта международных систем LEED, BREEAM, DGNB, включают в себя улучшенную энергоэффективность, инфраструктуру (в том числе «доступную среду»), озеленение, использование экологически безопасных материалов, раздельный сбор отходов.

— В основном в России на протяжении последних лет экодома подразумевали использование энергосберегающих технологий. Массово в строительстве многоквартирных и многоэтажных домов приставка «эко» имеет больше рекламный, нежели прикладной характер, — рассказывает Алексей Шильников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новый стандарт, с одной стороны, повлияет на увеличение расходов для застройщиков, что может сделать жилье дороже, а с другой стороны — потенциально может снизить расходы жильцов на оплату платежек.

— Например, благодаря раздельному сбору отходов, дом может экономить на оплате услуг по обращению с ТКО, оплачивая вывоз отходов согласно фактическому объему, а не рассчитанному исходя из нормативов. Кроме того, благодаря системам энергоэффективности, можно будет экономить на оплате электроэнергии и теплоснабжения, — уточняет эксперт.

Тем не менее не во всех регионах России банально существуют условия для того же раздельного сбора мусора. Так, например, татарстанский Арбитраж признал, что в республике это неосуществимо с точки зрения закона — не существует нормативно-правового акта, который бы регулировал раздельный сбор ТКО.

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Артем Гафаров