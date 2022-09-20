Итоги дня: российские футболисты мимо Евро-2024, «военное положение» в УК, референдумы по вступлению в Россию
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 20 сентября:
- Луганская и Донецкая народные республики решили провести референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации с 23 по 27 сентября 2022 года. В это же время аналогичные референдумы пройдут в Херсонской и Запорожской областях. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя предстоящий референдум, заявил: «Донбасс возвращается домой».
- Также он обратился к президенту России Владимиру Путину: «Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной.
Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей». По данным СМИ, в связи с референдумами ожидается обращение Путина к россиянам.
- Российский рынок акций во вторник пережил самое большое снижение с 24 февраля текущего года. По итогам торгов на основной сессии индекс Мосбиржи обвалился на 8,84%.
- В России ужесточат ответственность за отдельные преступления против военной службы, а также введут понятия «мобилизация» и «военное положение». Соответствующие поправки в Уголовный кодекс страны во втором и третьем чтении приняла Государственная дума. Так, за «неисполнение подчиненным приказа начальника… в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» по новым положениям УК России будет грозить до трех лет лишения свободы. При наступлении тяжких последствий суд может определить наказание до 10 лет в колонии. От 5 до 10 лет лет лишения свободы суд сможет назначить за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. За добровольную сдачу в плен, если преступление не содержит признаков госизмены, виновному суд сможет назначить от 3 до 10 лет лишения свободы.
- Уточняется, что поправки в УК РФ не означают мобилизации в РФ. Об этом сообщила разработчик проекта сенатор Оксана Ковитиди.
- На сегодняшний день решение о начале отопительного сезона приняли 37 муниципальных образований Татарстана. На сегодняшний день в Татарстане запущено тепло в 62,2% детских садов, 57,9% объектов здравоохранения, 54,3% общеобразовательных учреждений, 42,4% объектов социальной защиты, 27,6% объектов культуры, 23,6% объектов жилищного фонда и 22,9% объектов спорта.
- Сборная России по футболу не будет принимать участие в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления».
- В этом году жителям Татарстана за 1 Гкал тепловой энергии придется заплатить в среднем 2 012,34 рубля. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин предупредил, что «при подключении тепла в сентябре в платежных документах, которые получат жители в октябре, в строке отопление будут предъявлены сентябрьские объемы тепла по факту потребления».
- В Казани перенесли дату начала отопительного сезона — он должен был стартовать сегодня. Как сообщили в комитете ЖКХ, точные сроки начала отопительного сезона всегда зависят от текущей погоды. Отопление включают при достижении конкретной температуры: ниже +8 градусов на протяжении 5 дней. Этот норматив определен на федеральном уровне, работы проводят в соответствии с правилами. В настоящий момент среднесуточная температура остается гораздо более высокой.
- Детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. По ее словам, беспокойство вызывает то, что химические вещества, которые содержатся в безникотиновых смесях для вейпа, становятся причиной затруднения дыхания, затяжного кашля, одышки, а также когнитивных нарушений. В Госдуме идею поддержали.
- Зеленодольский городской суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя — его признали виновным в насилии над тремя несовершеннолетними и назначили 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Обвинения в адрес мужчины прозвучали в 2020 году в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Тогда по этому факту прокуратура организовала проверку, зарегистрировала сообщения о преступлении, обеспечила возбуждение и расследование уголовного дела. Установлено — мужчина систематически с мая 2012 года по май 2020 года избивал и насиловал двух несовершеннолетних падчериц и родную дочь в своем доме, расположенном в селе Осиново в Зеленодольском районе. Подсудимый уничтожил принадлежащие падчерицам документы и мобильный телефон.
- Новый велопешеходный маршрут по обеим сторонам Кремлевской дамбы в Казани реализуют до конца года. Он пройдет от Центра семьи «Казан» к улице Пролетарской и велодорожке по улице Сибгата Хакима. Маршрут соединит будущие парки, возведенные в рамках Стратегии развития Казанки: «Парк горизонтов» у Центра семьи «Казан», парк «Манзара» и Фестивальный квартал у подножия Казанского кремля. «Уже к весне — началу нового сезона — казанцы смогут с комфортом перемещаться по дамбе на велосипеде или пешком, останавливаясь по пути в зонах отдыха. А велосипедисты, предпочитающие зимние катания, смогут протестировать маршрут уже по его готовности», — отмечает куратор программ развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина.
- «Казаньоргсинтез» начал плановый остановочный ремонт, чтобы провести подготовительные работы и в дальнейшем расширить производство. Для этого планируют задействовать более 2,1 тыс. специалистов, в том числе более 550 сотрудников подрядных организаций. В течение нескольких дней эпизодически может наблюдаться повышенная интенсивность горения на факелах — это связано с процессом подготовки к ремонту оборудования.
- В ДТП погиб художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис. Причиной мог стать выезд на встречку автомобиля Ford Transit. Бронированный микроавтобус Ford Transit Пускепалис перегонял вместе с водителем для военных Донбасса.
- Полиция в Набережных Челнах ликвидировала казино, которое жители Татарстана организовали в арендованном помещении. Задержаны пять предполагаемых организаторов и активных участников сообщества. Подпольное казино существовало несколько месяцев, его деятельность была строго законспирирована. Информация о нем распространялась среди проверенного круга лиц, вход осуществлялся исключительно по предварительному звонку.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли столы для игр в покер, специальные карты и фишки, а еще деньги — 40 тысяч рублей.
- На ремонт инфраструктуры стадиона «Ак Барс Арена» готовы потратить 11,3 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Поиском подрядчика занимается АО «Казань Арена». Работы затронут досмотровой павильон G1 и G6, а также ливневую канализацию и металлические конструкции ограждения. Выполнить их необходимо в течение 10 календарных дней со дня подписания договора.
- Со вторника, 20 сентября, возобновлен прием заявлений на оформление загранпаспортов нового поколения с электронным носителем информации. Как сообщил консульский департамент МИД России, технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены.
- Компания PepsiCo прекращает производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew на территории России. Организация объявила о своем решении после того, как англоязычное агентство посетило магазины Москвы и обнаружило на полках продукцию PepsiCo. Маркировки датировались июлем — августом этого года. Производились напитки на российских заводах.
- До сих пор считалось, что «Иске Таш» был возведен в 1801 году на средства купца Утямышева, но реставраторы выяснили — это могла быть более ранняя постройка. Над восстановлением культового сооружения сейчас работает коллектив АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление». Изучив старинные печные изразцы на объекте, специалисты усомнились в возрасте мечети и сопоставили ее с одними из первых каменных исламских храмов в городе.
- В Казани произошла очередная авария на сетях МУП «Водоканал». Из-за нее дом №28б по ул. Гагарина третьи сутки остается без воды, рассказала «Реальному времени» местная жительница. Авария произошла по ул. Королева. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники «Водоканала». Сроки устранения проблемы неизвестны. В аварийно-диспетчерской службе предприятия заявили — надеются, что аварию устранят сегодня. Как сообщили в администрации Кировского и Московского районов Казани, без воды также остаются дома по ул. Академика Королева, 8, 19, по ул. Декабристов, 178а и проспекту Ибрагимова, 12. Цистерна с водой для нужд жителей находится возле школы по ул. Академика Королева, 3.
- В Казани из-за нерентабельности могут закрыть поликлинику академии наук. Об этом «Реальному времени» стало известно из собственных источников.
Сейчас в медучреждении собрана комиссия, которая, по всей видимости, будет заниматься вопросом закрытия.
- Основной акционер крупнейшего российского девелопера ПИК Сергей Гордеев ушел с поста гендиректора компании. Новым главой компании стал Иван Поландов. В Казани группа компаний «ПИК» реализует проект ЖК «Нокса Парк».
Ключевые события 209-го дня специальной военной операции России на Украине:
- На данный момент перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Правительство Москвы развернет в «Сахарово» инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан, сообщил мэр Сергей Собянин.
- В Минобороны России сообщили, что киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Всего выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения. Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, подавлены ответным огнем. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 295 самолетов, 155 вертолетов, 2 007 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5 038 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5 719 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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