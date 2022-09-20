Отопительный сезон стартовал в 37 муниципалитетах Татарстана

На сегодняшний день решение о начале отопительного сезона приняли 37 муниципальных образований Татарстана. Первым стал Черемшанский район — подачу тепла там начали 8 сентября, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин.

В регионе к отопительному сезону по состоянию на 20 сентября полностью подготовлены объекты здравоохранения, образования и соцзащиты. Почти полностью — на 99,9% — подготовлены объекты культуры. Объекты спорта готовы на 99,2%, а молодежные объекты — на 98,1%.

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На сегодняшний день в Татарстане запущено тепло на 62,2% детских садов, 57,9% объектов здравоохранения, 54,3% общеобразовательных учреждений, 42,4% объектов социальной защиты, 27,6% объектов культуры, 23,6% объектов жилищного фонда и 22,9% объектов спорта и молодежи.

Напомним, в Казани отопительный сезон должен стартовать сегодня. По состоянию на 15 сентября к нему было готово 98,6% жилого фонда столицы Татарстана, или более 5,8 тысячи многоквартирных домов.

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Татьяна Демина