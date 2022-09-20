Глава ЛНР подписал закон о референдуме по вхождению в состав России

Фото: днронлайн.рф

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о референдуме по вопросу вхождения в состав России на правах субъекта Федерации.

Как сообщил первый замспикера парламента республики Дмитрий Хорошилов, референдум о вхождении ЛНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября, об этом информирует «ЛуганскИнформЦентр».

19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя инициативу, заявил, что это и есть «логическое завершение освободительного процесса Донбасса». Также, по его словам, только таким образом Россия и Донбасс смогут «защитить русских на этой территории».

Фото: скриншот / /главалнр.рф

Сегодня Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом России. Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области решило провести референдум.



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Маргарита Головатенко