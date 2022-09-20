Велопешеходный маршрут на Кремлевской дамбе в Казани появится до конца года

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

«Уже к весне — началу нового сезона — казанцы смогут с комфортом перемещаться по дамбе на велосипеде или пешком»

Новый велопешеходный маршрут по обеим сторонам Кремлевской дамбы в Казани реализуют до конца года, сообщили «Реальному времени» в Фонде «Институт развития городов РТ». Он пройдет от Центра семьи «Казан» к улице Пролетарской и велодорожке по улице Сибгата Хакима.

Маршрут соединит будущие парки, возведенные в рамках Стратегии развития Казанки: «Парк горизонтов» у Центра семьи «Казан», парк «Манзара» и Фестивальный квартал у подножия Казанского кремля. В целом велопешеходная дорожка станет частью 40-километрового велопешеходного маршрута от Голубых озер и до Волги.

Ширина вело- и пешеходной дорожки составит по 3 метра. По всему маршруту появятся зоны отдыха и выхода к воде, оборудованные урнами, велопарковками и поворотными скамейками-креслами. Также на месте высадят газон, деревья и кустарники — среди последних белая ива, татарский клен, шиповник. Планируется также установить 84 новые опоры освещения.



Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

Проведут и экспертизу, после которой станет понятно, какой у моста запас прочности. Если его будет достаточно — появится консоль, то есть отдельная навесная конструкция, обеспечивающая связь с Кремлевской набережной, а также новая связь с участком набережной со стороны здания ГИМС МЧС.

— Уже к весне — началу нового сезона — казанцы смогут с комфортом перемещаться по дамбе на велосипеде или пешком, останавливаясь по пути в зонах отдыха. А велосипедисты, предпочитающие зимние катания, смогут протестировать маршрут уже по его готовности, — отмечает куратор программ развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина.

Куратор программ развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина. Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, о планах проложить велопешеходный маршрут от «Чаши» до Кремлевской набережной стало известно летом. Он появится в рамках благоустройства территории у центра семьи «Казан», которое проведут по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.

Что появится на Рыбацком острове

Также к концу года благоустроят Рыбацкий остров. Там проложат дорожки из гранитного щебня, высадят новые деревья. Цель — создать пространство для рыбаков и обеспечить доступ к острову.

Также здесь появятся скамейки-бревна, урны и контейнеры для твердых бытовых отходов, информационные стенды и велопарковки, откроется модульный туалет с отдельным помещением для маломобильных групп населения и комнатой матери и ребенка.

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

Оба проекта реализуются в рамках Стратегии развития Казанки. Архитекторы — Институт развития Казани, а также архитектурные бюро Orchestra Design и Miriada group.

Дарья Пинегина