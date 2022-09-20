На ремонт стадиона «Ак Барс Арена» в Казани выделят 11,3 миллиона рублей
На ремонт инфраструктуры стадиона «Ак Барс Арена» готовы потратить 11,3 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Поиском подрядчика занимается АО «Казань Арена».
Работы затронут досмотровой павильон G1 и G6, а также ливневую канализацию и металлические конструкции ограждения. Выполнить их необходимо в течение 10 календарных дней со дня подписания договора.
В документации заказчика указано, что в связи нахождением ливневой канализации в зоне движения зрителей и болельщиков в случае проведения на «Ак Барсе Арене» футбольных матчей и других мероприятий подрядчик будет должен перевезти все материалы и оборудование из зоны работ на площадку, предоставленную «Казань Ареной». Он же обязан очистить ее на это время от любого строительного мусора.
«Реальное время» рассказывало подробности о стадионе «Ак Барс Арена» и его изнанке. Объект расположен в Ново-Савиновском районе Казани, между проспектом Хусаина Ямашева и Чистопольской улицей, недалеко от аквапарка «Ривьера» и спортивного комплекса «Олимп». Подробнее — в материале «Реального времени».
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