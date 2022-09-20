На ремонт стадиона «Ак Барс Арена» в Казани выделят 11,3 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На ремонт инфраструктуры стадиона «Ак Барс Арена» готовы потратить 11,3 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Поиском подрядчика занимается АО «Казань Арена».

Работы затронут досмотровой павильон G1 и G6, а также ливневую канализацию и металлические конструкции ограждения. Выполнить их необходимо в течение 10 календарных дней со дня подписания договора.

В документации заказчика указано, что в связи нахождением ливневой канализации в зоне движения зрителей и болельщиков в случае проведения на «Ак Барсе Арене» футбольных матчей и других мероприятий подрядчик будет должен перевезти все материалы и оборудование из зоны работ на площадку, предоставленную «Казань Ареной». Он же обязан очистить ее на это время от любого строительного мусора.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Реальное время» рассказывало подробности о стадионе «Ак Барс Арена» и его изнанке. Объект расположен в Ново-Савиновском районе Казани, между проспектом Хусаина Ямашева и Чистопольской улицей, недалеко от аквапарка «Ривьера» и спортивного комплекса «Олимп». Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина