Компания PepsiCo объявила о прекращении производства своей продукции на территории России
Компания PepsiCo прекращает производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew на территории России. Об этом сообщает Reuters.
— PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства, — пишет издательство.
Организация объявила о своем решении после того, как англоязычное агентство посетило магазины Москвы и обнаружило на полках продукцию PepsiCo. Маркировки датировались июлем — августом этого года. Производились напитки на российских заводах.
В марте компания сообщила о приостановке деятельности в России. При этом торговля детским питанием продолжилась.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым