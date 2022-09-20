Компания PepsiCo объявила о прекращении производства своей продукции на территории России

Компания PepsiCo прекращает производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew на территории России. Об этом сообщает Reuters.

— PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства, — пишет издательство.

Фото: pxhere.com

Организация объявила о своем решении после того, как англоязычное агентство посетило магазины Москвы и обнаружило на полках продукцию PepsiCo. Маркировки датировались июлем — августом этого года. Производились напитки на российских заводах.

В марте компания сообщила о приостановке деятельности в России. При этом торговля детским питанием продолжилась.

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Елизавета Пуншева