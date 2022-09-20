В Челнах ликвидировали подпольное казино

Полиция в Набережных Челнах ликвидировала казино, которое жители Татарстана организовали в арендованном помещении. Задержаны пять предполагаемых организаторов и активных участников сообщества, сообщили в пресс-службе МВД по республике.



Подпольное казино существовало несколько месяцев, его деятельность была строго законспирирована. Информация о нем распространялась среди проверенного круга лиц, вход осуществлялся исключительно по предварительному звонку.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли столы для игр в покер, специальные карты и фишки, а еще деньги — 40 тыс. рублей. Троих предполагаемых организаторов задержали в соответствии со ст. 91 УПК РФ, в отношении двоих избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконных организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на изобличение всех участников противоправной деятельности. Также проводится документирование преступной деятельности подозреваемых.

В начале сентября незаконный игровой клуб ликвидировали в Казани. Помещение отдельно стоящего здания было оборудовано компьютерами.



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Маргарита Головатенко