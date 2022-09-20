МИД России заявил о возобновлении приема документов на оформление загранпаспортов нового поколения

Со вторника, 20 сентября, возобновлен прием заявлений на оформление загранпаспортов нового поколения с электронным носителем информации. Об этом сообщил консульский департамент МИД России.

— Технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены, — сообщается на сайте ведомства.

МИД России принял необходимые меры для бесперебойной выдачи загранпаспортов сроком действия 10 лет, содержащих электронный носитель информации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации, — заявлено в сообщении министерства.

Напомним, с 26 августа прием заявлений о выдаче паспорта нового образца был временно приостановлен. Это связано с необходимостью переформатирования электронного носителя.

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Елизавета Пуншева