Ирина Волынец предложила запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов подросткам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Обращение она направила министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Инициативу Ирины Волынец одобрили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава страны, куда она направляла запрос. Там заявили, что на сегодняшний день нормы содержания различных химических веществ в смесях вейпов отсутствуют, пишет RT.

В Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России указали, что безникотиновые вейпы, производители которых утверждают, что они относительно безопасны, на самом деле вредны. Они могут оказать «непредсказуемый эффект» на здоровье человека.

Сама Ирина Волынец заявила, что беспокойство вызывает то, что химические вещества, которые содержатся в безникотиновых смесях для вейпа, становятся причиной затруднения дыхания, затяжного кашля, одышки, а также когнитивных нарушений.

Этим детом Ирина Волынец выступила с предложением ввести ограничение розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Ее идею поддержали в Госсовете Татарстана.



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Татьяна Демина