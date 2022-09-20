«Казаньоргсинтез» приступил к плановому остановочному ремонту

«Казаньоргсинтез» начал плановый остановочный ремонт, чтобы провести подготовительные работы и в дальнейшем расширить производство. В этом году казанское предприятие СИБУРа реализует проекты технического перевооружения и увеличивает мощности предприятия.



Остановочный ремонт должен повысить надежность и эффективность работы технологического оборудования, снизить риски остановов, таким образом минимизировав негативное влияние на окружающую среду.

Плановый ремонт будут осуществлять на ключевом технологическом оборудовании. Планируется заменить ряд агрегатов, отремонтировать изоляцию, провести ревизию трубопроводов, экспертизу промышленной безопасности оборудования с заканчивающимся ресурсом.

Для этого планируют задействовать более 2,1 тыс. специалистов, в том числе более 550 сотрудников подрядных организаций. К работам привлекли специалистов по проведению экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования. Запустить технологическую цепочку после завершения ремонта планируют во второй декаде октября.

Фото: sibur.ru

В течение нескольких дней эпизодически может наблюдаться повышенная интенсивность горения на факелах — это связано с процессом подготовки к ремонту оборудования. За состоянием атмосферного воздуха и недопущением превышения установленных норм ведется постоянный контроль автоматическими постами в городе и на границе санитарно-защитной зоны.

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Маргарита Головатенко