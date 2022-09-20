Госдума приняла поправки об усилении ответственности за преступления против военной службы

В России ужесточат ответственность за отдельные преступления против военной службы. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс страны во втором и третьем чтениях приняла Государственная дума.

За «неисполнение подчиненным приказа начальника… в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» по новым положениям УК России будет грозить до трех лет лишения свободы. При наступлении тяжких последствий может грозить до 10 лет в колонии.

От 5 до 10 лет лишения свободы суд сможет назначить за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. За дезертирство в такое время гражданам России грозит до 15 лет тюрьмы, а за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни — до 10 лет.

Фото: Максим Платонов

Наказание за нарушения правил несения пограничной и караульной службы, умышленное повреждение или уничтожение военного имущества увеличат до 10 лет тюрьмы. В случае если последнее совершено в военное время по неосторожности, максимальный срок в тюрьме составит 5 лет.

За добровольную сдачу в плен, если преступление не содержит признаков госизмены, виновному суды смогут назначить от 3 до 10 лет лишения свободы. Если военнослужащий совершит это преступление впервые и примет действия к своему освобождению, вернется в часть или к месту службы, не совершив во время пребывания в плену иных преступлений, его могут освободить от уголовной ответственности.

Фото: Максим Платонов

За мародерство в условиях военного времени предлагают наказывать лишением свободы на срок до шести лет. Если виновный совершит преступление, причинив тяжкий вред здоровью или убийство или же нанеся особо крупный ущерб, его могут приговорить к 15 годам лишения свободы. За срыв гособоронзаказа будут наказывать лишением свободы на срок от 8 до 10 лет.



Понятия «мобилизация» и «военное время» появятся в УК России впервые. Их могут признать обстоятельствами, которые отягчают наказание.



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Татьяна Демина