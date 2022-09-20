В столице Татарстана могут пересмотреть возраст мечети «Иске Таш»

Открытие в ходе реставрации «Иске Таш»

До сих пор считалось, что мусульманский храм был возведен в 1801 году на средства купца Утямышева, но реставраторы выяснили, что «Иске Таш» может быть более ранней постройкой. Над восстановлением культового сооружения сейчас работает коллектив АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление». Изучив старинные печные изразцы на объекте, специалисты усомнились в возрасте мечети и сопоставили ее с одними из первых каменных исламских храмов в городе.

— Для нас это было открытием, потому что датировка мечети — 1801 год, а изразцы XVIII века. Понятное дело, что Аль-Марджани и Апанаевская были первыми каменными мечетями в городе, но я так понимаю, что «Иске Таш» недалеко от них ушла. Для обследования необходимо привлечь специалистов по изразцам, в том числе технологов, — сообщила «Реальному времени» главный архитектор ТСНРУ, заслуженный архитектор Татарстана Рания Раимова.

«Для нас это было открытием, потому что датировка мечети — 1801 год, а изразцы XVIII века», — говорит главный архитектор ТСНРУ Рания Раимова. Фото: Азат Самигуллин/ realnoevremya.ru

Реставрацию мечети «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе Казани начали прошлым летом. Это первые работы по восстановлению объекта культурного наследия с момента его сооружения. Работа проходит в рамках проекта «Историческая память», в ходе которого за счет федеральных средств в городе уже отреставрировали несколько мечетей: Аль-Марджани, Апанаевскую и Азимовскую, в планах — Закабанная.

— Самое удивительное, что все печные изразцы в этих мечетях разного оттенка. В Марджани — зелено-желтые, а эти, в «Иске Таш», голубые. Я имею в виду, что гончарное дело у нас было очень развитым. Гончарными центрами называют Москву, Дубну, Балахну, но у нас в Казани тоже было хорошо поставленным это дело. При реставрации Петропавловского собора выявили, что на Суконной слободе в Казани также делали изразцы, — сообщила архитектор.

«В Марджани — зелено-желтые изразцы, а эти, в «Иске Таш», голубые. В Казани гончарное дело было очень развитым», — отметила архитектор. Фото: Азат Самигуллин/ realnoevremya.ru

От самого многочисленного мусульманского прихода до склада и госпиталя

Мечеть «Иске Таш» также называют 9-й соборной мечетью или Старокаменной. Историю создания культового сооружения напомнил кандидат исторических наук, популяризатор татарской истории Айрат Файзрахманов, который провел немало исследований по Ново-Татарской слободе.

— Почти одновременно с первой махаллей Ново-Татарской слободы возникла и вторая, объединявшая мусульман, заселявших территорию от левой стороны современной улицы Эш Урам на востоке, улицы Камиля Якуба на севере, улицы Татарстан на западе и улицы Меховщиков на юге. Здесь также с середины XIX века существовала деревянная мечеть, на месте которой в 1801 году малмыжский первой гильдии купец Габдулла Абдулсалямович Утямышев возвел большой каменный храм (ныне ул. М. Гафури, 34а), — рассказал историк.

«Иске Таш» — не единственная мечеть, которую построил Габдулла Утямышев. На доходы своих текстильных мануфактур в деревне Маскара (ныне Кукморский район РТ) купец возвел десятки Домов Аллаха по всей России. Марджани описывал благотворителя так: «Никто с ним не может соперничать как по уровню богатства, так и по щедрости, к тому же весьма богобоязненный и горячий поклонник наук и просвещения».

Фото: skyscrapercity.com

Утямышев был женат на сестре первого татарского просветителя Габденнасыра Курсави, их сыновья также стали известными людьми: Исмаил — богословом, Ибрагим и Исхак — купцами, развивавшими свое дело в слободе.

Еще больше отличился внук Мухаммадгариф: он создал в слободе казанскую мануфактуру «Утямышев и К°», построил бязекрасильную фабрику, открыл мыловаренное производство — самое крупное промышленное предприятие Казани. Правнук Исмагил стал гласным городской Думы и членом ряда общественных комиссий, благотворительных обществ, уважаемым человеком в городе.

«Иске Таш» (на фото) — не единственная мечеть, которую построил Габдулла Утямышев. Фото: pastvu.com

По легенде «Иске Таш» возвели на братской могиле солдат, которые защищали Казань от войск Ивана Грозного в 1552 году. Раньше, по словам историка Айрата Файзрахманова, на этом месте стоял камень, отсюда и название мечети.

Но есть и другое мнение — о том, что здесь были захоронены участники Пугачевского восстания, в котором принимали активное участие жители Ново-Татарской слободы. Третья версия предполагает, что при закладке здания строители использовали камень от одной из древних разрушенных завоевателями казанских мечетей.



Раньше, по словам историка Айрата Файзрахманова, на этом месте стоял камень, отсюда и название мечети. Фото: Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

Духовными наставниками прихода в «Иске Таш» были представители прославленной династии Амирхановых, к которой относится и выдающийся татарский писатель Фатих Амирхан. Его отец, дед и прадед были имамами мечети. Рядом работало известное медресе «Амирхания», где преподавал Гаяз Исхаки. Здесь была самая большая по численности община в Казани — около 1,5 тысячи мусульман, в то время как в общине мечети Марджани было порядка 300—400 человек. «В основном членами общины были бедные люди: все же Ново-Татарская слобода — это рабочая окраина», — отметил Айрат Файзрахманов.



В советские годы «Иске Таш» не работала как мечеть — сначала в здании устроили склад меховой фабрики, затем госпиталь, а вплоть до начала 90-х здесь была художественная школа. Вернули храм верующим только в 1994 году.



Василя Ширшова