В столице Татарстана могут пересмотреть возраст мечети «Иске Таш»
Открытие в ходе реставрации «Иске Таш»
До сих пор считалось, что мусульманский храм был возведен в 1801 году на средства купца Утямышева, но реставраторы выяснили, что «Иске Таш» может быть более ранней постройкой. Над восстановлением культового сооружения сейчас работает коллектив АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление». Изучив старинные печные изразцы на объекте, специалисты усомнились в возрасте мечети и сопоставили ее с одними из первых каменных исламских храмов в городе.
— Для нас это было открытием, потому что датировка мечети — 1801 год, а изразцы XVIII века. Понятное дело, что Аль-Марджани и Апанаевская были первыми каменными мечетями в городе, но я так понимаю, что «Иске Таш» недалеко от них ушла. Для обследования необходимо привлечь специалистов по изразцам, в том числе технологов, — сообщила «Реальному времени» главный архитектор ТСНРУ, заслуженный архитектор Татарстана Рания Раимова.
Реставрацию мечети «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе Казани начали прошлым летом. Это первые работы по восстановлению объекта культурного наследия с момента его сооружения. Работа проходит в рамках проекта «Историческая память», в ходе которого за счет федеральных средств в городе уже отреставрировали несколько мечетей: Аль-Марджани, Апанаевскую и Азимовскую, в планах — Закабанная.
— Самое удивительное, что все печные изразцы в этих мечетях разного оттенка. В Марджани — зелено-желтые, а эти, в «Иске Таш», голубые. Я имею в виду, что гончарное дело у нас было очень развитым. Гончарными центрами называют Москву, Дубну, Балахну, но у нас в Казани тоже было хорошо поставленным это дело. При реставрации Петропавловского собора выявили, что на Суконной слободе в Казани также делали изразцы, — сообщила архитектор.
От самого многочисленного мусульманского прихода до склада и госпиталя
Мечеть «Иске Таш» также называют 9-й соборной мечетью или Старокаменной. Историю создания культового сооружения напомнил кандидат исторических наук, популяризатор татарской истории Айрат Файзрахманов, который провел немало исследований по Ново-Татарской слободе.
«Иске Таш» — не единственная мечеть, которую построил Габдулла Утямышев. На доходы своих текстильных мануфактур в деревне Маскара (ныне Кукморский район РТ) купец возвел десятки Домов Аллаха по всей России. Марджани описывал благотворителя так: «Никто с ним не может соперничать как по уровню богатства, так и по щедрости, к тому же весьма богобоязненный и горячий поклонник наук и просвещения».
Утямышев был женат на сестре первого татарского просветителя Габденнасыра Курсави, их сыновья также стали известными людьми: Исмаил — богословом, Ибрагим и Исхак — купцами, развивавшими свое дело в слободе.
Еще больше отличился внук Мухаммадгариф: он создал в слободе казанскую мануфактуру «Утямышев и К°», построил бязекрасильную фабрику, открыл мыловаренное производство — самое крупное промышленное предприятие Казани. Правнук Исмагил стал гласным городской Думы и членом ряда общественных комиссий, благотворительных обществ, уважаемым человеком в городе.
По легенде «Иске Таш» возвели на братской могиле солдат, которые защищали Казань от войск Ивана Грозного в 1552 году. Раньше, по словам историка Айрата Файзрахманова, на этом месте стоял камень, отсюда и название мечети.
Но есть и другое мнение — о том, что здесь были захоронены участники Пугачевского восстания, в котором принимали активное участие жители Ново-Татарской слободы. Третья версия предполагает, что при закладке здания строители использовали камень от одной из древних разрушенных завоевателями казанских мечетей.
Духовными наставниками прихода в «Иске Таш» были представители прославленной династии Амирхановых, к которой относится и выдающийся татарский писатель Фатих Амирхан. Его отец, дед и прадед были имамами мечети. Рядом работало известное медресе «Амирхания», где преподавал Гаяз Исхаки. Здесь была самая большая по численности община в Казани — около 1,5 тысячи мусульман, в то время как в общине мечети Марджани было порядка 300—400 человек. «В основном членами общины были бедные люди: все же Ново-Татарская слобода — это рабочая окраина», — отметил Айрат Файзрахманов.
В советские годы «Иске Таш» не работала как мечеть — сначала в здании устроили склад меховой фабрики, затем госпиталь, а вплоть до начала 90-х здесь была художественная школа. Вернули храм верующим только в 1994 году.
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