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В Госдуме поддержали идею запрета продажи безникотиновых смесей для вейпов подросткам

11:14, 20.09.2022
В Госдуме поддержали идею запрета продажи безникотиновых смесей для вейпов подросткам
Фото: duma.gov.ru

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов выразил свое мнение относительно предложения детского омбудсмена Татарстана, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о запрете продажи безникотиновых смесей для вейпов детям.

— Я полностью поддерживаю такую инициативу. Подражание курению — это первый этап, начало курения. Надо запретить, — заявил он в беседе с RT.

Напомним, Ирина Волынец выступила с предложением запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Ее инициативу одобрили в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава страны, куда она направляла запрос.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также специалисты из Института Фрэнсиса Крика (FCI) заявили о потенциальной угрозе от курения электронных сигарет. Специалисты прогнозирует, что через 10 лет здравоохранение столкнется с волной онкологических заболеваний.

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Елизавета Пуншева
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан Волынец Ирина Владимировна

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