В Госдуме поддержали идею запрета продажи безникотиновых смесей для вейпов подросткам

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов выразил свое мнение относительно предложения детского омбудсмена Татарстана, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о запрете продажи безникотиновых смесей для вейпов детям.

— Я полностью поддерживаю такую инициативу. Подражание курению — это первый этап, начало курения. Надо запретить, — заявил он в беседе с RT.

Напомним, Ирина Волынец выступила с предложением запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Ее инициативу одобрили в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава страны, куда она направляла запрос.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также специалисты из Института Фрэнсиса Крика (FCI) заявили о потенциальной угрозе от курения электронных сигарет. Специалисты прогнозирует, что через 10 лет здравоохранение столкнется с волной онкологических заболеваний.



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Елизавета Пуншева