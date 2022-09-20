В Татарстане к 18 годам лишения свободы приговорили виновного в насилии над тремя несовершеннолетними

Зеленодольский городской суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении 444-летнего местного жителя — его признали виновным в насилии над тремя несовершеннолетними. Потерпевшим не было и 14 лет, об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Обвинения в адрес мужчины прозвучали в 2020 году в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Тогда по этому факту прокуратура организовала проверку, зарегистрировала сообщения о преступлении, обеспечила возбуждение и расследование уголовного дела.

Установлено — мужчина систематически с мая 2012 года по май 2020 года избивал и насиловал двух несовершеннолетних падчериц и родную дочь в своем доме, расположенном в селе Осиново в Зеленодольском районе. Подсудимый уничтожил принадлежащие падчерицам документы и мобильный телефон.



Мужчину признали виновным в п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), ч. 1 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), а еще по ст. 325 УК РФ (уничтожение официальных документов), ч. 1 ст. 167 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества).

Вину мужчина не признал. Суд назначил виновному 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.



Фото: прокуратура Татарстана

Ущерб от преступлений, возмещенный потерпевшим, в этом году составил 194 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в три раза.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко