Сергей Гордеев покинул пост гендиректора ПИК
Основной акционер крупнейшего российского девелопера ПИК Сергей Гордеев ушел с поста гендиректора компании. Об этом сообщается на сайте компании.
Новым главой компании стал Иван Поландов, занимавший до этого позицию первого заместителя генерального директора. Гордеев, передав операционное управление бизнесом, займется вопросами корпоративного управления и стратегического развития компании, в том числе новыми технологическими направлениями. Ему принадлежат 59% акций ПИК.
В Казани группа компаний «ПИК» реализует проект ЖК «Нокса Парк».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым