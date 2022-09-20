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Сергей Гордеев покинул пост гендиректора ПИК

18:21, 20.09.2022
Сергей Гордеев покинул пост гендиректора ПИК
Фото: pik.ru

Основной акционер крупнейшего российского девелопера ПИК Сергей Гордеев ушел с поста гендиректора компании. Об этом сообщается на сайте компании.

Новым главой компании стал Иван Поландов, занимавший до этого позицию первого заместителя генерального директора. Гордеев, передав операционное управление бизнесом, займется вопросами корпоративного управления и стратегического развития компании, в том числе новыми технологическими направлениями. Ему принадлежат 59% акций ПИК.

Фото: council.gov.ru

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Татьяна Леухина
НедвижимостьОбществоВласть

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