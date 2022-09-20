Источник: в Казани из-за нерентабельности хотят закрыть поликлинику академии наук

В Казани из-за нерентабельности могут закрыть поликлинику академии наук. Об этом «Реальному времени» стало известно из собственных источников.

Сейчас в медучреждении собрана комиссия, которая, по всей видимости, будет заниматься вопросом закрытия.

Как рассказал «Реальному времени» источник, в поликлинике работают «очень хорошие врачи». Сотрудникам академии выделялись путевки в санатории по заболеваниям. Это делалось качественно и своевременно.

Поликлиника находится по адресу Муштари, 33.

В апреле «Реальное время» рассказывало, что МТУ Росимущества в Татарстане и Ульяновской области выставило на торги право заключения договора аренды исторического здания Казани на улице Муштари, 33. При этом главврач известного медучреждения не был даже в курсе, что необходимо подыскивать помещение. Подробнее — в материале интернет-газеты.



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