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Источник: в Казани из-за нерентабельности хотят закрыть поликлинику академии наук

17:58, 20.09.2022 1
Источник: в Казани из-за нерентабельности хотят закрыть поликлинику академии наук
Фото: yandex.ru/maps

В Казани из-за нерентабельности могут закрыть поликлинику академии наук. Об этом «Реальному времени» стало известно из собственных источников.

Сейчас в медучреждении собрана комиссия, которая, по всей видимости, будет заниматься вопросом закрытия.

Как рассказал «Реальному времени» источник, в поликлинике работают «очень хорошие врачи». Сотрудникам академии выделялись путевки в санатории по заболеваниям. Это делалось качественно и своевременно.

Поликлиника находится по адресу Муштари, 33.

В апреле «Реальное время» рассказывало, что МТУ Росимущества в Татарстане и Ульяновской области выставило на торги право заключения договора аренды исторического здания Казани на улице Муштари, 33. При этом главврач известного медучреждения не был даже в курсе, что необходимо подыскивать помещение. Подробнее — в материале интернет-газеты.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:41
    в смысле? это же не коммерческая организация, о какой рентабельности может идти речь
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