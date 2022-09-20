Дмитрий Песков: перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине нет

На данный момент перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В середине сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой.

— И потом, когда «Россия уйдет с украинских земель», они будут готовы разговаривать, навязывая нам свои условия. В этом их активно поддерживают, даже потакают им Лондон, Вашингтон, Брюссель. Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, — сказал глава дипломатического ведомства.

В конце июня дипломат отмечал, что при возобновлении переговоров с Киевом Москва будет исходить из ситуации «на земле» и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль украинских властей.

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