В Казани перенесли дату начала отопительного сезона

В Казани перенесли дату начала отопительного сезона, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города. Он должен был стартовать 20 сентября.



— Как сообщают в Комитете ЖКХ, точные сроки начала отопительного сезона всегда зависят от текущей погоды. Отопление включают при достижении конкретной температуры: ниже +8 градусов на протяжении 5 дней. Этот норматив определен на федеральном уровне, работы проводят в соответствии с правилами. В настоящий момент среднесуточная температура остается гораздо более высокой, — объяснили власти.

Новые сроки старта отопительного сезона в столице Татарстана пока не известны.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день решение о начале отопительного сезона приняли 37 муниципальных образований Татарстана. Первым стал Черемшанский район — подачу тепла там начали 8 сентября.



В регионе к отопительному сезону по состоянию на 20 сентября полностью подготовлены объекты здравоохранения, образования и соцзащиты. Почти полностью — на 99,9% — подготовлены объекты культуры. Объекты спорта готовы на 99,2%, а молодежные объекты — на 98,1%.



На сегодняшний день в Татарстане запущено тепло на 62,2% детских садов, 57,9% объектов здравоохранения, 54,3% общеобразовательных учреждений, 42,4% объектов социальной защиты, 27,6% объектов культуры, 23,6% объектов жилищного фонда и 22,9% объектов спорта и молодежи.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина