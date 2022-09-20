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УЕФА не допустил сборную России до участия в жеребьевке Евро-2024

17:36, 20.09.2022 1
УЕФА не допустил сборную России до участия в жеребьевке Евро-2024
Фото: uefa.com

Сборная России по футболу не будет принимать участие в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщается на сайте РФС.

Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления».

РФС оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции.

Сейчас Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого примет решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.

Напомним, УЕФА отстранил сборную России по футболу от участия в Лиге наций сезона-2022/23. Российские футбольные клубы не допускаются до участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

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    Татьяна Леухина
    СпортФутбол

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    комментарии 1

    комментарии

    • Анонимно 17:54
      вот и хорошо футбол закрыть. нам эти футболы не нужны.пусть футболеры работают на заводах
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