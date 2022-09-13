Итоги дня: запрет зажигалок детям, Нур-Султан опять станет Астаной, разговоры о мобилизации в России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 13 сентября:
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана в Астану. Он считает «историческим фактом решающую роль» Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности Казахстана и становлении столицы, а потому другие объекты, названные в честь первого президента страны, должны сохранить свои наименования.
- Депутаты Госсовета Татарстана предложили запретить продажу несовершеннолетним энергетиков и зажигалок. Законопроект обсуждался на заседании комитета по законности и правопорядка, его представил заместитель председателя комитета Александр Чубаров. Он подчеркнул, что документ инициирован прокурором республики Илдусом Нафиковым.
- Канцлер Германии Олаф Шольц провел 90-минутные телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Он настаивал на дипломатическом решении ситуации на Украине — прекращении огня и полном выводе российских войск. Также стороны обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС.
- Кабинет министров Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Ереван сообщил, что азербайджанские военные обстреляли территорию страны с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках действия по продвижению позиций. В результате с армянской стороны есть 49 убитых, с азербайджанской — 50. В свою очередь Баку сообщил о том, что армянские военные обстреляли позиции их войск на границе.
- Приказом Генерального прокурора России Буинским городским прокурором назначен старший советник юстиции Тимур Фатыхов. До этого с 2013 года он работал прокурором Ютазинского района Татарстана. Марс Фаткуллин, который занимал должность Буинского городского прокурора, вышел в отставку по выслуге лет.
- В Зеленодольском районе Татарстана стартует подача теплоснабжения в учреждения образования и социальные объекты. Соответствующее поручение дал глава района Михаил Афанасьев. К отопительному сезону готовы 252 объекта социальной сферы и 99% многоквартирных домов с центральным отоплением.
- В промзоне Нижнекамска на пути необщего пользования, принадлежащем ООО «ННБ-Транс», при выполнении маневровых работ произошел сход пяти цистерн, груженых мазутом. Камская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта.
- В августе годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 14,7% (для сравнения в июле этого года она составляла — 15,2%). Согласно документу, продовольственная инфляция за месяц снизилась до 18,1% (19% в июле). Непродовольственная инфляция в августе уменьшилась до 14,2% после 14,7% в июле, а инфляция в сфере услуг уменьшилась до 11,3% после 11,4%.
- В Татарстане намолотили 5,222 миллиона тонн зерновых, рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. На сегодняшний день уборочная кампания почти завершилась. Осталось убрать около 26 тысяч га.
- Также в этом в Татарстане в сезон полевых работ зафиксировали простои техники — причиной стал некачественный и запоздалый ремонт. В целом посевная кампания обошлась аграриям в 30 миллиардов рублей.
- Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства группового несчастного случая на строительной площадке трассы М-12 в результате которого пострадали 3 человека, двое погибли. ЧП произошло вчера около села Кочуново — водитель бульдозера совершил наезд на строительную будку.
- Как стало известно «Реальному времени», в Казани заявленные изначально сроки сдачи нового общежития КНИТУ-КАИ на 620 мест на Четаева, 8, на которое выделена треть миллиарда рублей, перенесли с изначально запланированного 30 августа на ноябрь 2022 года. Сейчас стройка находится на завершающем этапе: идут благоустройство территории, отделочные и пуско-наладочные работы, рассказали изданию в пресс-службе университета.
- Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме поднял вопрос о восстановлении доступа к Instagram* в России, поскольку соцсеть начала «хорошо себя вести»: «То, что Instagram* у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta** еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram*... Может, нам проще все-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram*, раз он начал себя хорошо вести?".
- Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров группы компаний «Дело» Сергеем Шишкаревым. По итогам встречи стороны договорились подготовить проект соглашения о сотрудничестве в сфере организации контейнерных перевозок. Кроме того, было решено создать совместную рабочую группу по рассмотрению целесообразности инвестиционной деятельности в ОЭЗ «Алабуга» и развития мультимодальных контейнерных перевозок.
- В Татарстане провели государственную историко-культурную экспертизу на предмет обоснования включения в реестр памятников Петропавловской церкви в селе Танькино Кукморского района. Храм датируется 1811—1822 годами постройки, он был поставлен на государственную охрану как выявленный объект культурного наследия в 2002 году.
- Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали выдавать визы российским туристам, сообщает АТОР. При этом туроператоры не ждут резкого роста количества отказов в визах для своих клиентов от консульств лояльных стран Евросоюза.
- В Набережных Челнах с 1 октября изменится плата за домофон — теперь размер платежа будет зависеть от размеров квартиры. Челнинцы будут платить 55 копеек с каждого квадратного метра. Ранее оплата за домофон была фиксированной и составляла 25 рублей с квартиры.
- В Ново-Савиновском районе Казани в очередной раз затопило канализационными водами перекресток на пересечении проспекта Ямашева и Адоратского. Вместе с этим в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» сообщили «Реальному времени», что не знают, когда смогут устранить неполадку. Затопление улиц связано с провалом на коллекторе. В диспетчерской службе заверили, что работы не завершатся сегодня или в ближайшее время, так как авария серьезная.
- Вчера днем «ВКонтакте» полностью закрыло сделку с «Яндексом» по приобретению платформ «Новости» и «Дзен». А уже вечером, как писали многие пользователи сети, на их глазах начала твориться история — поисковик «Яндекса» окончательно переехал на домет ya.ru, а со всех страниц yandex.ru пользователей перенаправляют на сайт dzen.ru. На этом домене теперь собраны «Новости» и «Дзен». Изучив историю этого сайта, «Реальное время» обнаружило «Деда Мороза иного сорта», сайт по продаже аудиотехники и новостей шоу-бизнеса, агрегатор рекламы, а также портал, посвященный дзен-буддизму.
- Вахитовский районный суд Казани в очередной раз эвакуировали. Всех сотрудников и посетителей суда вывели на улицу. В это время в здании проходило заседание по делу бывшего председателя правления АКБ «Спурт» Евгении Даутовой.
- Европейский союз отказался от идеи вводить потолок цен на российский газ. Вместо этого он хочет ввести новый налог для нефтяных и газовых компаний.
- Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании предпринимателю Илону Маску. В мае бизнесмен сообщил, что приостановил сделку. Позже компания и Маск подали встречные иски друг к другу.
Ключевые события 201-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мобилизация в стране в настоящее время не планируется. Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о заявлении депутата Госдумы Михаила Шеремета о том, что в России необходимо объявить мобилизацию для достижения целей спецоперации на Украине.
- Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 800 военнослужащих и иностранных наемников в результате ударов российской военной авиации по пунктам дислокации.
- Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 20 пунктов управления, 47 артиллерийских подразделений, живую силу и технику ВСУ в 152 районах.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5506 единиц специальной военной автомобильной техники.
*соцсеть принадлежит принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
**организация признана экстремистской по решению суда и запрещена в России
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Дарья ПинегинаОбществоВластьПроисшествияПромышленностьАгропромЭкономика
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